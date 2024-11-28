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人工島橫移填海延誤 屯赤路「超支」39億

【明報專訊】審計署新一份審計報告揭露「屯門至赤鱲角連接路」兩項主要工程項目分別延遲近2年2個月和1年7個月才完工，涉及逾38億元額外開支。報告指出，項目延期是由於港珠澳大橋香港口岸海堤出現橫向移動，加上香港口岸填海進度不理想，導致延遲移交工地予上述項目的承建商。審計署建議路政署確保工程合約之間按時移交工地，並與所有相關方更有效地協調，加強項目管理規劃。路政署同意建議。

8項目6超支延期 路政：未超總預算

運輸及房屋局2011年提議建造屯門至赤鱲角連接路，路政署負責推行。計劃獲批約467億元，涉8個項目，當中除項目E和預計明年2月完成的項目G外，其餘6個項目均超支和延遲完工，共涉39億元額外開支。其中分別於2013年展開的南面連接路高架道路段（項目A）及北面連接路海底隧道段（項目B），設計及建造總價超支最嚴重，分別超支約6.2億和32.2億元，佔原支出7.1%和17.7%，項目B截至今年8月尚未結算。

路政署回覆審計署稱，扣除工程更改已包含的上漲成本估算後，8項合約的總開支增幅未有導致超出計劃的預算總額。

報告提到，由於大橋香港口岸海堤橫移，導致工程大幅更改，產生額外費用，包括政府在3年間對承建商A發出9份更改令，指示追回進度措施、額外土地勘測工程等；4年間對承建商B發出21份更改令，指示額外工程，修改隧道設計。

由於填海工程延誤，香港口岸填海工程合約承建商延遲3個月至兩年多才移交對應工地予承建商A和B，令項目A和B的後續工程無法如期執行，產生延期完工費和工程受阻費，分別向路政署申索約5.9億和4.2億元。

物料估算失誤 防火層簽約後全換

報告亦揭露路政署估算項目時有大量失誤，例如項目B填海工程所需石填料比原估算多九成，由當初約44萬立方米，經承建商進一步勘探升至85萬立方米；每立平方米石填料價亦由160元大升185%至456元，因承建商需從海外採購大量額外填料，承建商B最終向路政署申索約1.16億元。項目B內隧道防火層因長遠安全考慮需要更改，由合約原訂的噴塗式隔熱層，更換成板材式隔熱層，產生額外費用。

田北辰：路政無力處理多項不同類工程

新界西北立法會議員田北辰認為，海堤橫移和斟探不足導致的額外開支尚可接受，因勘探有很多不穩定因素，但合約沒考慮到隧道安全導致合約展開後需更換隔熱層，明顯是路政署內部溝通不足所致，證明路政署無能力處理多項不同類型工程，建議運輸及物流局設立新部門專責不同項目，分擔路政署工作。

路政署在報告稱推行涉及填海的工程項目時，將按情况開展更詳細的合約前土地勘測，準確估算填料數量；推行隧道工程時繼續遵從相關防火指引，探討運用新科技建造隧道內防火系統，改善隧道構築物設計。

明報記者

（審計報告）

相關字詞﹕路政署 港珠澳大橋 屯門至赤鱲角連接路 審計報告

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