明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

反恐案涉製炸彈單位 首被告認進出124次

【明報專訊】《反恐條例》第二宗案件，8人於2020年初新冠病毒傳入本港期間涉製造或策劃3次爆炸，昨於高院第五天審訊。多名被告被指曾在大角嘴一單位製造炸彈，控方昨讀出多份控辯雙方承認事實，首被告確認進出單位多達124次，在屋內逗留共接近534小時。控方庭上又展示一箱空玻璃樽、10多個全新電路板、炸藥材料硝酸鉀和TATP作證，預料今起傳召證人作供。

被告為何卓為、李嘉濱、吳子樂、張家俊、楊怡斯、張琸淇、何培欣及周皓文。首7名被告否認《反恐條例》下串謀犯對訂明標的之爆炸罪，牽涉當年1月明愛醫院及2月羅湖港鐵站的爆炸，亦打算3月在將軍澳尚德停車場外於周梓樂悼念活動引爆炸彈，7人同意上述3個地點依次屬於「訂明標的」基建設施、公共運輸系統及公用場所。

另兩被告逗留逾10小時

控方前日完成開案陳辭指何卓為和李嘉濱租用大角嘴宏創方5樓和10樓單位，用來烹煮炸藥及利用電路板製作炸彈，閉路電視拍攝到多名被告出入單位，李嘉濱曾穿著「I love HK」T恤購買煎鍋，他們準備「變身易容」後趁悼念時行動。控辯雙方承認事實指，何卓為在兩個單位逗留共接近534小時，李嘉濱和吳子樂逗留約13及11小時，張琸淇逗留兩小時多，而何培欣只進入其中一個單位及留了近20小時。

控方引述，辯方不爭議李嘉濱住所內有「I love HK」T恤，吳子樂管有科大學生證，張家俊私家車上搜出避孕套及電路板，楊怡斯家中有美國國旗及光時旗幟。控方庭上向陪審團展示一箱49個空玻璃樽、17個全新未開封的電路板、驗出李嘉濱指紋的煲蓋、電子磅、電磁爐、兩頂假髮、兩包假鬍鬚、防毒面具、頭盔、V煞面具、木製盾牌和煙花。

住所搜出衣服 案發衣著脗合

涉虛報住在西營盤梅芳街某大廈一樓的李嘉濱另否認妨礙司法公正罪，控方指李確認曾租住一樓，之後遷往二樓，一樓單位轉租予日本男子。李被捕後，警方到一樓單位搜屋及檢取魚生刀，日本男子事後發現遺失魚生刀。

【案件編號：HCCC186/22】

相關字詞﹕妨礙司法公正 企圖製造炸藥罪 串謀犯對訂明標旳爆炸罪 92籤爆炸品案 反恐條例

上 / 下一篇新聞

年獲2億公帑 研發院公幹超支欠審批 CEO可「自己批自己」 研發項目5年不達標
年獲2億公帑 研發院公幹超支欠審批 CEO可「自己批自己」 研發項目5年不達標
「青創計劃」營運機構 甄選乏紀錄未見利益申報
「青創計劃」營運機構 甄選乏紀錄未見利益申報
四電一腦低估需求開支飈 審計署質疑成效
四電一腦低估需求開支飈 審計署質疑成效
與北都規劃似 福田安托山片區居民有彈配套有讚學校
與北都規劃似 福田安托山片區居民有彈配套有讚學校
向多市片區取經助北都 陳國基：商界印象正面
向多市片區取經助北都 陳國基：商界印象正面
海園去年蝕7160萬 稱大熊貓熱未至 收入、人次創疫後新高 安安可可12．8見公眾
海園去年蝕7160萬 稱大熊貓熱未至 收入、人次創疫後新高 安安可可12．8見公眾
訪大熊貓擬派籌分流 無意設預約
訪大熊貓擬派籌分流 無意設預約
涉瞞債騙「遮仔會」貸款 警員控欺詐
涉瞞債騙「遮仔會」貸款 警員控欺詐
疑頭撞巴士扶手柱暈倒 七旬翁不治
疑頭撞巴士扶手柱暈倒 七旬翁不治
《蘋果》曾報向美卿提制裁 黎認屬實 官質疑訂編採政策 再問曾否下指令
《蘋果》曾報向美卿提制裁 黎認屬實 官質疑訂編採政策 再問曾否下指令
晤陳梓華手機沒收 黎：李柱銘憂竊聽
晤陳梓華手機沒收 黎：李柱銘憂竊聽
違規劏房業主二房東 諮詢倡可囚3年 業界質疑僭建只民事 議員贊成應嚴過租管
違規劏房業主二房東 諮詢倡可囚3年 業界質疑僭建只民事 議員贊成應嚴過租管
顧問公司統計：劏房共11.04萬
顧問公司統計：劏房共11.04萬
思覺失調青年自殘入院墮斃 父質疑伊院無開安眠藥
思覺失調青年自殘入院墮斃 父質疑伊院無開安眠藥
首10月批12萬宗人才 連受養者15萬人抵港
首10月批12萬宗人才 連受養者15萬人抵港
4官分審量刑不一 暴動罪成5人上訴促與時並進 上訴庭稱對「進步」反感
4官分審量刑不一 暴動罪成5人上訴促與時並進 上訴庭稱對「進步」反感
機場檢16公斤原材料 市值1700萬 掃太空油拘教師等7人
機場檢16公斤原材料 市值1700萬 掃太空油拘教師等7人
荃灣象鼻山路隔音屏燒通頂
荃灣象鼻山路隔音屏燒通頂
人工島橫移填海延誤 屯赤路「超支」39億
人工島橫移填海延誤 屯赤路「超支」39億
話你知：人工島試新填海法 施工3年被揭移位
話你知：人工島試新填海法 施工3年被揭移位
7000無人機註冊「核實中」 導師資歷欠核實
7000無人機註冊「核實中」 導師資歷欠核實
設賽馬會醫學中心 加強現職醫生培訓 醫專引AR AI培訓實踐能力
設賽馬會醫學中心 加強現職醫生培訓 醫專引AR AI培訓實踐能力
校巴私家車相撞 9學童輕傷
校巴私家車相撞 9學童輕傷
活在灣區：「經深飛」平價遊內地二線以下城市 可選旅遊平台私人定制行程
活在灣區：「經深飛」平價遊內地二線以下城市 可選旅遊平台私人定制行程
【Emily】體育園新測試 1月辦「明Teen畢業禮」 選址室內館 學員缺席或損獎勵金
【Emily】體育園新測試 1月辦「明Teen畢業禮」 選址室內館 學員缺席或損獎勵金
【Emily】恢復二讀起唔到5分鐘 立會批133億追加撥款
【Emily】恢復二讀起唔到5分鐘 立會批133億追加撥款
【Emily】石壁99囚犯獲學業證書 兩人獲都大BBA學位
【Emily】石壁99囚犯獲學業證書 兩人獲都大BBA學位
【Emily】「參與」禽流感演習 活雞「撩頭」採樣
【Emily】「參與」禽流感演習 活雞「撩頭」採樣
【Emily】嘆外語易學難精 葉太：昔學日文3年今菜單都唔明
【Emily】嘆外語易學難精 葉太：昔學日文3年今菜單都唔明
【Emily】升呢外公8.0 田二少好好好好激動
【Emily】升呢外公8.0 田二少好好好好激動