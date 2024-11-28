機場檢16公斤原材料 市值1700萬 掃太空油拘教師等7人

教育局回覆稱，十分重視教師的專業操守，如涉及涉嫌違法的個案，會在司法程序完結後審閱所有資料，檢視教師的註冊；如教師被證實違反專業操守或違法，教育局會按事件的性質及嚴重程度採取適當行動；就嚴重個案，教育局經考慮各項因素後，會取消其教師註冊資格。

海關人員本月在機場查驗8批報稱載有「聚合物」、從印度兩間不同公司寄出的快遞包裹，發現其X光影像密度低於一般聚合物，亦與以往常見以桶裝、寄往公司地址情况不同，打開檢查發現實際為粉狀依托咪酯。今次是海關首次破獲以空運及偽報方式偷運依托咪酯入口，估計該16公斤依托咪酯經加工後，可製成逾4.8萬支太空油煙彈，市值1700萬元。

上述涉案包裹收貨人分別為7個不同的香港個人地址，海關繼續追查，其後以「在沒有許可證書入禁運物品」及「管有第一部毒藥」罪名拘捕兩男一女包裹收貨人。海關在被捕人收貨單位中發現包裝工具，包括密實袋、電子磅及封口機。另外，海關亦鎖定大角嘴一個工廈劏房單位，除了搜出包裝工具，還發現小量冰毒。

海關相信涉案集團以貨運形式在印度入口依托咪酯到港，將依托咪酯暫存在儲存和分銷中心，再分發到加工中心，製作太空油煙彈，其間會混入帶香味甘油或其他毒品。太空油煙彈製成後，會送到不同拆家手上，部分拆家再利用網上速遞平台發貨，以及利用社交媒體銷售和電子錢包收款，減少露面機會。

教師料為買家 入貨數千元自用

海關毒品調查科跟進行動，共檢獲191粒太空油煙彈及53部電子煙機，並以涉嫌「管有第一部毒藥」罪名拘捕3男1女，包括兩名太空油煙彈儲存中心負責人、一名速遞員及一名小學教師，初步調查相信被捕的25歲男教師以數千元購買11粒太空油煙彈自用，關員亦在其家中搜獲兩粒太空油煙彈。