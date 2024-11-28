明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

4官分審量刑不一 暴動罪成5人上訴促與時並進 上訴庭稱對「進步」反感

【明報專訊】2019年9月29日「全球反極權遊行」，多人被控在政總外暴動。涉及12人的案件中，瑪麗醫院時任醫生等5名被告判囚4年至5年3個月，5人不服定罪及刑期，昨續於上訴庭處理上訴。上訴方表示，原審法官採用的量刑起點，比其他法官處理同一暴動的量刑起點高出一年多，公眾會質疑量刑差異，而法庭應該與時並進。法官稱對「進步」一字反感，認為公眾應閱讀判刑理由書，而非以數字比較刑期。

大狀：普通法考慮社會風氣 可採一致原則

上訴人為原審不認罪的電腦技術員馮嘉文，認罪的醫生謝達志、廣告從業員歐陽志堅、商人邱偉濤及學生林耀俊。

代表馮嘉文的大律師馬維騉稱，原審暫委法官鄭紀航採納5年4個月監禁為量刑起點，而在同一時段、同一地點的暴動案，有法官以4年和4年半為量刑起點；公眾或有看法，認為不應存在較大差異。馬表示，暴動是集體犯罪，當日政總事件「不幸地」分拆由4名法官處理，造成刑期差異。馬提及，普通法講求與時並進，考慮社會風氣，判刑可以採用一致原則。

官：紀律地採法律原則 非純建基公眾觀感

法官彭偉昌聽畢反駁，個別法官可能輕判或重判，重點是符合刑期幅度；如刑期太低，律政司會覆核刑期，如刑期太重，被告可提刑期上訴。彭官稱對於「進步」一詞有點反感，指判刑關乎有紀律地應用法律原則，不是單純建基於公眾觀感，或者被告覺得同案者輕判而不甘心。

官籲勿純以數字比較刑期

法官彭寶琴表示，公眾可以從55頁判辭了解判刑理據，不是純粹以數字比較刑期。

律政司助理刑事檢控專員羅天瑋稱，原審法官已充分考慮案情量刑，寫判辭不是作文比賽，原審無犯錯之處。上訴庭聽畢押後裁決。

【案件編號：CACC 68/23】

（反修例風暴）

相關字詞﹕醫生 政總 暴動罪 全球反極權 反修例事件

上 / 下一篇新聞

年獲2億公帑 研發院公幹超支欠審批 CEO可「自己批自己」 研發項目5年不達標
年獲2億公帑 研發院公幹超支欠審批 CEO可「自己批自己」 研發項目5年不達標
「青創計劃」營運機構 甄選乏紀錄未見利益申報
「青創計劃」營運機構 甄選乏紀錄未見利益申報
四電一腦低估需求開支飈 審計署質疑成效
四電一腦低估需求開支飈 審計署質疑成效
與北都規劃似 福田安托山片區居民有彈配套有讚學校
與北都規劃似 福田安托山片區居民有彈配套有讚學校
向多市片區取經助北都 陳國基：商界印象正面
向多市片區取經助北都 陳國基：商界印象正面
海園去年蝕7160萬 稱大熊貓熱未至 收入、人次創疫後新高 安安可可12．8見公眾
海園去年蝕7160萬 稱大熊貓熱未至 收入、人次創疫後新高 安安可可12．8見公眾
訪大熊貓擬派籌分流 無意設預約
訪大熊貓擬派籌分流 無意設預約
涉瞞債騙「遮仔會」貸款 警員控欺詐
涉瞞債騙「遮仔會」貸款 警員控欺詐
疑頭撞巴士扶手柱暈倒 七旬翁不治
疑頭撞巴士扶手柱暈倒 七旬翁不治
《蘋果》曾報向美卿提制裁 黎認屬實 官質疑訂編採政策 再問曾否下指令
《蘋果》曾報向美卿提制裁 黎認屬實 官質疑訂編採政策 再問曾否下指令
晤陳梓華手機沒收 黎：李柱銘憂竊聽
晤陳梓華手機沒收 黎：李柱銘憂竊聽
違規劏房業主二房東 諮詢倡可囚3年 業界質疑僭建只民事 議員贊成應嚴過租管
違規劏房業主二房東 諮詢倡可囚3年 業界質疑僭建只民事 議員贊成應嚴過租管
顧問公司統計：劏房共11.04萬
顧問公司統計：劏房共11.04萬
思覺失調青年自殘入院墮斃 父質疑伊院無開安眠藥
思覺失調青年自殘入院墮斃 父質疑伊院無開安眠藥
首10月批12萬宗人才 連受養者15萬人抵港
首10月批12萬宗人才 連受養者15萬人抵港
機場檢16公斤原材料 市值1700萬 掃太空油拘教師等7人
機場檢16公斤原材料 市值1700萬 掃太空油拘教師等7人
反恐案涉製炸彈單位 首被告認進出124次
反恐案涉製炸彈單位 首被告認進出124次
荃灣象鼻山路隔音屏燒通頂
荃灣象鼻山路隔音屏燒通頂
人工島橫移填海延誤 屯赤路「超支」39億
人工島橫移填海延誤 屯赤路「超支」39億
話你知：人工島試新填海法 施工3年被揭移位
話你知：人工島試新填海法 施工3年被揭移位
7000無人機註冊「核實中」 導師資歷欠核實
7000無人機註冊「核實中」 導師資歷欠核實
設賽馬會醫學中心 加強現職醫生培訓 醫專引AR AI培訓實踐能力
設賽馬會醫學中心 加強現職醫生培訓 醫專引AR AI培訓實踐能力
校巴私家車相撞 9學童輕傷
校巴私家車相撞 9學童輕傷
活在灣區：「經深飛」平價遊內地二線以下城市 可選旅遊平台私人定制行程
活在灣區：「經深飛」平價遊內地二線以下城市 可選旅遊平台私人定制行程
【Emily】體育園新測試 1月辦「明Teen畢業禮」 選址室內館 學員缺席或損獎勵金
【Emily】體育園新測試 1月辦「明Teen畢業禮」 選址室內館 學員缺席或損獎勵金
【Emily】恢復二讀起唔到5分鐘 立會批133億追加撥款
【Emily】恢復二讀起唔到5分鐘 立會批133億追加撥款
【Emily】石壁99囚犯獲學業證書 兩人獲都大BBA學位
【Emily】石壁99囚犯獲學業證書 兩人獲都大BBA學位
【Emily】「參與」禽流感演習 活雞「撩頭」採樣
【Emily】「參與」禽流感演習 活雞「撩頭」採樣
【Emily】嘆外語易學難精 葉太：昔學日文3年今菜單都唔明
【Emily】嘆外語易學難精 葉太：昔學日文3年今菜單都唔明
【Emily】升呢外公8.0 田二少好好好好激動
【Emily】升呢外公8.0 田二少好好好好激動