明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

思覺失調青年自殘入院墮斃 父質疑伊院無開安眠藥

【明報專訊】患思覺失調男子2021年8月飲漂白水送院，其後倒臥醫院大樓對開馬路，搶救後不治，死因庭昨展開死因研訊。護士供稱醫生大叫「有病人想走」始發現，病房盡頭洗滌房窗戶微開，不見事主蹤影。事主父親投訴洗滌房窗戶無上鎖，亦質疑醫護無處方安眠藥。

醫生喊「病人想走」 護士始知事主不在房

事主李卓文（終年26歲）為水務署測量員，2021年8月13日送入伊利沙伯醫院，留院兩日後離世。事主父親李暢琚稱，兒子患躁狂症，8月12日晚與女友爭執時飲漂白水嘔吐，翌日安排兒子入院。李父稱，兒子住院時多次視像通話，稱擔心胃部傷口不能癒合，連日失眠。後來他知悉兒子離開病牀，走入洗滌房後爬窗墮樓。他投訴醫護不准兒子服用原本的精神科藥物，亦沒有處方安眠藥；他曾致電院方反映，遭職員「痛罵」。

醫生：入院當日去信轉介精神科評估

事主女友楊宛蓉供稱，事主曾介紹胞弟到水務署外判商工作，惟胞弟工作表現不佳，或令事主受壓。2021年8月12日晚上，事主飲漂白水自殘，楊阻止不果。

時任伊院外科住院醫生李慶燃表示，事主有思覺失調病史，因飲用腐蝕液體入院，有胸口痛和喉嚨痛症狀。根據醫療報告，伊院外科團隊8月13日早上去信九龍醫院精神科，冀轉介事主評估。15日晚事主突然情緒激動，脫下鼻胃喉後離開病牀，其後發現倒臥醫院外馬路，搶救後不治。

李慶燃解釋，伊院沒有精神科住院醫生，所以要轉介病人評估。被問九龍醫院需時多久接手，李表示「答唔到」，但稱事主接受胃鏡檢查時態度合作，不認為事主情况緊急。

伊院護士倪詠思供稱，8月15日晚上10時聽到醫生叫「有病人想走」，發現事主不在牀位。她跑入病房走廊盡頭洗滌房，見窗戶微微打開。該房用作洗便盆和尿壺，病人一般不得內進。

【案件編號：CCDI 15/22】

（死因研訊）

相關字詞﹕死因研訊 高處墮下 伊利沙伯醫院

上 / 下一篇新聞

年獲2億公帑 研發院公幹超支欠審批 CEO可「自己批自己」 研發項目5年不達標
年獲2億公帑 研發院公幹超支欠審批 CEO可「自己批自己」 研發項目5年不達標
「青創計劃」營運機構 甄選乏紀錄未見利益申報
「青創計劃」營運機構 甄選乏紀錄未見利益申報
四電一腦低估需求開支飈 審計署質疑成效
四電一腦低估需求開支飈 審計署質疑成效
與北都規劃似 福田安托山片區居民有彈配套有讚學校
與北都規劃似 福田安托山片區居民有彈配套有讚學校
向多市片區取經助北都 陳國基：商界印象正面
向多市片區取經助北都 陳國基：商界印象正面
海園去年蝕7160萬 稱大熊貓熱未至 收入、人次創疫後新高 安安可可12．8見公眾
海園去年蝕7160萬 稱大熊貓熱未至 收入、人次創疫後新高 安安可可12．8見公眾
訪大熊貓擬派籌分流 無意設預約
訪大熊貓擬派籌分流 無意設預約
涉瞞債騙「遮仔會」貸款 警員控欺詐
涉瞞債騙「遮仔會」貸款 警員控欺詐
疑頭撞巴士扶手柱暈倒 七旬翁不治
疑頭撞巴士扶手柱暈倒 七旬翁不治
《蘋果》曾報向美卿提制裁 黎認屬實 官質疑訂編採政策 再問曾否下指令
《蘋果》曾報向美卿提制裁 黎認屬實 官質疑訂編採政策 再問曾否下指令
晤陳梓華手機沒收 黎：李柱銘憂竊聽
晤陳梓華手機沒收 黎：李柱銘憂竊聽
違規劏房業主二房東 諮詢倡可囚3年 業界質疑僭建只民事 議員贊成應嚴過租管
違規劏房業主二房東 諮詢倡可囚3年 業界質疑僭建只民事 議員贊成應嚴過租管
顧問公司統計：劏房共11.04萬
顧問公司統計：劏房共11.04萬
首10月批12萬宗人才 連受養者15萬人抵港
首10月批12萬宗人才 連受養者15萬人抵港
4官分審量刑不一 暴動罪成5人上訴促與時並進 上訴庭稱對「進步」反感
4官分審量刑不一 暴動罪成5人上訴促與時並進 上訴庭稱對「進步」反感
機場檢16公斤原材料 市值1700萬 掃太空油拘教師等7人
機場檢16公斤原材料 市值1700萬 掃太空油拘教師等7人
反恐案涉製炸彈單位 首被告認進出124次
反恐案涉製炸彈單位 首被告認進出124次
荃灣象鼻山路隔音屏燒通頂
荃灣象鼻山路隔音屏燒通頂
人工島橫移填海延誤 屯赤路「超支」39億
人工島橫移填海延誤 屯赤路「超支」39億
話你知：人工島試新填海法 施工3年被揭移位
話你知：人工島試新填海法 施工3年被揭移位
7000無人機註冊「核實中」 導師資歷欠核實
7000無人機註冊「核實中」 導師資歷欠核實
設賽馬會醫學中心 加強現職醫生培訓 醫專引AR AI培訓實踐能力
設賽馬會醫學中心 加強現職醫生培訓 醫專引AR AI培訓實踐能力
校巴私家車相撞 9學童輕傷
校巴私家車相撞 9學童輕傷
活在灣區：「經深飛」平價遊內地二線以下城市 可選旅遊平台私人定制行程
活在灣區：「經深飛」平價遊內地二線以下城市 可選旅遊平台私人定制行程
【Emily】體育園新測試 1月辦「明Teen畢業禮」 選址室內館 學員缺席或損獎勵金
【Emily】體育園新測試 1月辦「明Teen畢業禮」 選址室內館 學員缺席或損獎勵金
【Emily】恢復二讀起唔到5分鐘 立會批133億追加撥款
【Emily】恢復二讀起唔到5分鐘 立會批133億追加撥款
【Emily】石壁99囚犯獲學業證書 兩人獲都大BBA學位
【Emily】石壁99囚犯獲學業證書 兩人獲都大BBA學位
【Emily】「參與」禽流感演習 活雞「撩頭」採樣
【Emily】「參與」禽流感演習 活雞「撩頭」採樣
【Emily】嘆外語易學難精 葉太：昔學日文3年今菜單都唔明
【Emily】嘆外語易學難精 葉太：昔學日文3年今菜單都唔明
【Emily】升呢外公8.0 田二少好好好好激動
【Emily】升呢外公8.0 田二少好好好好激動