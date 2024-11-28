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港聞二

晤陳梓華手機沒收 黎：李柱銘憂竊聽

【明報專訊】「從犯證人」陳梓華早前供稱他經民主黨創黨主席李柱銘邀請下認識黎智英。黎智英昨在庭上稱，會面過程要沒收手機是李柱銘出席會面時的一貫做法，理由是擔心被竊聽。有紀錄顯示黎曾打算向李宇軒有份籌辦的眾籌捐款10萬元，並為對方提供一筆約150萬元的借款。黎供稱他不關心是誰接受借款，事件全由副手Mark Simon負責。

曾擬捐款「G20登報」 稱副手負責

辯方昨日展示黎與其秘書的對話信息，黎確認2019年6月25日他指示秘書向「G20全球登報眾籌」捐款10萬元，但獲告知眾籌已達目標籌款，故已停止捐款。辯方另展示黎與Mark Simon於6月26日的對話信息，當中Mark Simon轉述李柱銘想問黎要否為該眾籌提供借款，另一文件顯示黎一方最終借出約150萬元；黎於庭上稱無人告訴他借款與李宇軒有關，又自言不關心收款人身分，事件全由Mark Simon負責。

辯方又問及黎與陳梓華多次見面的經歷，稱二人首次見面是同年10月18日，黎在民主黨前主席何俊仁胞弟經營的「碗屋」日本餐廳「請客」，李柱銘在場。黎同意如陳所述，當日會面期間要沒收手機，但補充稱是李基於安全理由的所為；他說，李為人謹慎，即使在其他會面場合都會要求沒收手機，因為李擔心被竊聽的風險。

黎續指，李邀約陳梓華的原因是黎希望與「前線年輕人」交流，冀平息社運中的暴力情况；黎補充，事後陳梓華開始以「Wayland」名義向黎傳送信息。黎稱直到被警方問話時他才知道陳的中文名，所以當時他才會否認認識陳。

稱見面冀止暴力 否認想做勇武領袖

黎又指，二人11月13日第二次見面，同場包括多名泛民人士。黎否認如陳所述、即黎曾說要做勇武派的領袖及有重要地位。黎自言年輕人不會聽命於他人，况且要他當着一眾泛民好友面前說出這樣的話是一件很蠢的事；又指其後他就組織領袖團隊一事主動找陳第三次會面。

黎另提及其Twitter帳戶曾發帖文提到「總統特朗普稱我是勇敢的人」，稱該帖文相信是由李兆富撰寫。

（黎智英案）

相關字詞﹕陳梓華 李柱銘 串謀發布煽動刊物罪 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 蘋果日報 黎智英案

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