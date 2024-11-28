《蘋果》曾報向美卿提制裁 黎認屬實 官質疑訂編採政策 再問曾否下指令

原供稱會面不曾提制裁

黎智英昨日接受辯方大律師關文渭主問時表示，2019年7月他跟助手Mark Simon前往華盛頓跟蓬佩奧見面，但Simon不獲准進入會面房間，需在門外等候，會上亦無記者在場，會面期間只得他和蓬佩奧共處一室。黎續說，若他無記錯，他不曾於會上提及制裁。

不過，辯方引述2019年7月25日刊出的一篇《蘋果》報道，指黎智英訪美後於一個網台節目稱，他曾被蓬佩奧問及「美國可以怎做」，黎答謂美國可制裁有份鎮壓和打擊社運的香港和內地領袖。庭上黎智英最終說：「事件被報道出來，就是事實。」法官李運騰追問黎是否無理由懷疑上述《蘋果》報道內容的真確性；黎同意。

編輯室約章「與我無關」

另一方面，辯方續就《蘋果》運作及編採事宜提問，指時任《蘋果》副社長、認罪被告陳沛敏早前供稱《蘋果》內部有一份「編輯室約章」。黎表示，他不曾着陳沛敏起草該約章，自言在庭上才首次接觸該文件，「這與我無關」。

黎又自言不曾在壹傳媒「飯盒會」下達編採指示，重申《蘋果》核心價值與港人持有的價值相符，「我們假設他們（《蘋果》員工）心中的價值觀跟與我們相同」，因此不必制訂編採政策。

法官杜麗冰質疑，黎曾要求英文版《蘋果》報道《南華早報》無報道的新聞，「這屬編採政策，對嗎？」黎重申《蘋果》方針跟港人價值觀相符，因此《蘋果》不曾以書面形式列明編採政策。法官李運騰接着問黎曾否就報道角度下指示，黎說「這是做不到的」，因為人人撰文風格不同。

認起用熟中共作者 停刊港獨者文章

此外，黎確認曾建議起用作家顏純鈎為《蘋果》作者，因為顏熟識中共；黎另稱，他曾提出採用時事評論員桑普的文章，但後來他從時任壹傳媒行政總裁、認罪被告張劍虹獲悉桑普曾主張港獨，此後《蘋果》便不再採用桑普的文章，重申《蘋果》不會刊登倡議港獨者的文章。

辯方關注黎智英曾否協議《蘋果》高層和涉案公司被告發布煽動文章，黎強調「他們發布任何東西時不用得到我同意」，並重申《蘋果》發布的刊物應屬合法。

【案件編號：HCCC 51/22】

明報記者

（黎智英案）