訪大熊貓擬派籌分流 無意設預約

特首李家超昨在facebook宣布，中央贈港大熊貓「安安」和「可可」下月8日與公眾見面，之前一日會舉行亮相儀式並公布大熊貓命名比賽和繪畫比賽結果。他稱日前與夫人及文體旅局長楊潤雄等到海洋公園探望這對大熊貓，形容牠們精力充沛、活潑好動，並引述園方稱牠們對新環境適應得很快，狀態良好。

龍鳳胎初期露面料時間有限

消息人士說，兩隻新來港大熊貓完成隔離檢疫和適應期後，續安置在四川奇珍館、即首對中央贈港大熊貓「安安」和「佳佳」的舊居，與川金絲猴為鄰；園方已陸續安排特定訪客進館探望兩隻大熊貓，並逐步增加人數，讓牠們適應有訪客的情景，目前觀察牠們在有訪客的環境下情緒穩定，可自顧自閒逛及進食。

港產龍鳳胎則預計最快農曆新年前後露面，但由於兩隻寶寶仍要媽咪盈盈照顧，加上需護理員輔助照料例如餵食和催便等，預計初期露面時間或有限，可能安排兩隻寶寶輪流現身，並需由護理員「捧出捧入」或陪伴在則。提到寶寶現身的環境佈置，消息稱寶寶既要與盈盈一起，但亦要有適當分隔，詳細設計和露面安排仍有不同考慮，亦要顧及寶寶不露面時如何滿足訪客，例如視像直播方面有相應安排，強調會按部就班。至於龍鳳胎的名字，消息人士稱，「雖然叫番家姐細佬都幾親切」，但仍會舉行命名比賽，希望會在兩隻寶寶與公眾見面前有名字。

300款商品 「千元也賣斷貨」

消息人士說，大熊貓相關的商品已由百餘款增至逾300款，即使逾千元的仿真大熊貓亦曾斷貨；亦正與不同企業及機構商討推出聯乘商品和宣傳推廣，例如有大熊貓元素的街牌，又與港鐵洽談，「一定會有大熊貓主題列車」。