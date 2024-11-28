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海園去年蝕7160萬 稱大熊貓熱未至 收入、人次創疫後新高 安安可可12．8見公眾

【明報專訊】海洋公園今日公布2023/24財政年度（上年度）業績，本報獲悉，公園截至今年6月底的年度錄得虧損約7160萬元；消息透露，上年度公園收入及總入場人次均創疫後新高，分別上升41%及33%，但期內政府資助額減少5.7億元，設備折舊總額亦超過4億元。不過，消息人士稱，上年度入場人次升幅尚未計及港產大熊貓龍鳳胎及中央送贈第三對大熊貓等消息的利好影響，而隨着6隻大熊貓陸續與公眾見面，園方對新一年業績感到樂觀。

明報記者

政府昨公布，中央贈港的大熊貓「安安」和「可可」將於12月8日正式與公眾見面，另據悉港產大熊貓龍鳳胎最快農曆年前後露面。消息人士稱，海園公園未來半年會陸續推出以大熊貓為主題的節慶活動，園內並設置大熊貓特色裝置、光影匯演及主題表演，藉大熊貓熱潮提升業務表現。

經營虧損連續3年收窄

隨着訪客人數逐步回升，海洋公園上年度收入及總入場人次創2020/21年度以來新高，其中收入達11.81億元，按年升41%，各類收入包括門票、餐飲、商品及捐助均錄得升幅，尤以門票收入增長最高，達54%。公園上年度連同水上樂園的入場人次共314萬，按年升33%，其中非本地客增逾3倍，當中印度訪客更升逾4倍，整體訪客人均消費則升6%。

經營成本方面，上年度按年增加17%，達14.78億元，其中保育開支為4.38億元。消息人士透露，不計算政府資助及設施的折舊和減值等因素，公園的經營虧損淨額連續3年收窄，由2022/23年度（前年度）的4.26億元減至上年度的2.97億元，減幅達30%。

政府資助減6億 折舊逾4億

海洋公園前年度錄得近1.19億元盈餘。對於公園轉盈為虧，消息人士解釋，政府前年度向公園共提供資助約8.5億元，包括5.7億元重新審視資助計劃的資助，以及2.8億元保育及教育補助，但上年度政府資助減至僅2.8億元，年度內涵蓋物業、機器及設備的折舊總額亦超過4億元。

消息人士強調，海洋公園會繼續大力拓展收入來源，「會用盡方法開源，包括租場業務」，亦會盡力節流，舉例水上樂園閉園維修期間，人手調撥入海洋公園，剛舉行的萬聖節哈囉喂活動便借調水上樂園人手協助，「今次是第一次這樣安排，將兩個園的人手互相調配以節省資源」，另透過在大型活動與項目主辦方拆帳改善業務。

消息人士強調，海洋公園是非牟利機構，肩負保育和教育使命，以上年度計，保育方面開支佔總營運支出三成。公園現時照料的動物超過6700隻，涵蓋411個物種，超過70種屬受威脅物種。年內公園舉行90項教育活動，按年增三成，逾30萬學生及企業員工等參與；「海馬同學會」至今有逾400間學校參與、學生成員超過一萬，最近更擴展至幼稚園。消息人士稱，隨着這一波大熊貓熱潮，相信已吸引更多人關注受威脅物種的保育議題。

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