海園去年蝕7160萬 稱大熊貓熱未至 收入、人次創疫後新高 安安可可12．8見公眾

明報記者

政府昨公布，中央贈港的大熊貓「安安」和「可可」將於12月8日正式與公眾見面，另據悉港產大熊貓龍鳳胎最快農曆年前後露面。消息人士稱，海園公園未來半年會陸續推出以大熊貓為主題的節慶活動，園內並設置大熊貓特色裝置、光影匯演及主題表演，藉大熊貓熱潮提升業務表現。

經營虧損連續3年收窄

隨着訪客人數逐步回升，海洋公園上年度收入及總入場人次創2020/21年度以來新高，其中收入達11.81億元，按年升41%，各類收入包括門票、餐飲、商品及捐助均錄得升幅，尤以門票收入增長最高，達54%。公園上年度連同水上樂園的入場人次共314萬，按年升33%，其中非本地客增逾3倍，當中印度訪客更升逾4倍，整體訪客人均消費則升6%。

經營成本方面，上年度按年增加17%，達14.78億元，其中保育開支為4.38億元。消息人士透露，不計算政府資助及設施的折舊和減值等因素，公園的經營虧損淨額連續3年收窄，由2022/23年度（前年度）的4.26億元減至上年度的2.97億元，減幅達30%。

政府資助減6億 折舊逾4億

海洋公園前年度錄得近1.19億元盈餘。對於公園轉盈為虧，消息人士解釋，政府前年度向公園共提供資助約8.5億元，包括5.7億元重新審視資助計劃的資助，以及2.8億元保育及教育補助，但上年度政府資助減至僅2.8億元，年度內涵蓋物業、機器及設備的折舊總額亦超過4億元。

消息人士強調，海洋公園會繼續大力拓展收入來源，「會用盡方法開源，包括租場業務」，亦會盡力節流，舉例水上樂園閉園維修期間，人手調撥入海洋公園，剛舉行的萬聖節哈囉喂活動便借調水上樂園人手協助，「今次是第一次這樣安排，將兩個園的人手互相調配以節省資源」，另透過在大型活動與項目主辦方拆帳改善業務。

消息人士強調，海洋公園是非牟利機構，肩負保育和教育使命，以上年度計，保育方面開支佔總營運支出三成。公園現時照料的動物超過6700隻，涵蓋411個物種，超過70種屬受威脅物種。年內公園舉行90項教育活動，按年增三成，逾30萬學生及企業員工等參與；「海馬同學會」至今有逾400間學校參與、學生成員超過一萬，最近更擴展至幼稚園。消息人士稱，隨着這一波大熊貓熱潮，相信已吸引更多人關注受威脅物種的保育議題。