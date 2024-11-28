明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

向多市片區取經助北都 陳國基：商界印象正面

【明報專訊】政府及工商界代表團一連3日考察大灣區5個城市的行程昨日結束，率領代表團的政務司長陳國基總結行程時表示，是次深入了解到數個城市的片區開發規劃及發展經驗等，可作為北部都會區發展的參考。陳強調今次屬交流性質，目的是讓本港商界從內地的「片區開發」看見商機，並未要求商界承諾投資北都。

本港工商界明天將簽署意向書支持北都發展，陳國基形容當日「是有一個宣傳活動」，將邀請本港、內地及外資機構參與，具體安排由財政司籌劃，有消息就會公布。

是次代表團成員包括新鴻基、恒隆、新世界等商界代表，銀行有匯豐、渣打的代表，貿發局及商會高層都有參與。陳國基認為訪問團能加深商戶間了解，尋求互利共贏合作機會，稱商界對多個城市未來的片區規劃有更深了解，「印象好正面」。

代表團在最後一日先後到訪惠州及深圳，陳國基在惠州出席「惠州．香港經貿合作交流活動」致辭表示，惠州擁有堅實的製造業基礎，香港有發達的服務業，兩地可用各自優勢達到互利共贏，並將繼續推動香港與大灣區城市產業協同發展。

陳國基稱，香港與惠州經貿合作緊密，截至去年底香港在當地的投資項目超過11,500宗，港商投資額超過356億美元。他又提及昨早與代表團考察中韓（惠州）產業園起步區，了解園區引進和培育高端裝備製造、新能源、新材料等產業發展。

惠州市政協主席溫勇瑜稱，香港是惠州最大的外資來源地，港企佔全市外資企業約78%，相信兩地在產業、科技、金融、文化等領域合作空間很大。

上 / 下一篇新聞

年獲2億公帑 研發院公幹超支欠審批 CEO可「自己批自己」 研發項目5年不達標
年獲2億公帑 研發院公幹超支欠審批 CEO可「自己批自己」 研發項目5年不達標
「青創計劃」營運機構 甄選乏紀錄未見利益申報
「青創計劃」營運機構 甄選乏紀錄未見利益申報
四電一腦低估需求開支飈 審計署質疑成效
四電一腦低估需求開支飈 審計署質疑成效
與北都規劃似 福田安托山片區居民有彈配套有讚學校
與北都規劃似 福田安托山片區居民有彈配套有讚學校
海園去年蝕7160萬 稱大熊貓熱未至 收入、人次創疫後新高 安安可可12．8見公眾
海園去年蝕7160萬 稱大熊貓熱未至 收入、人次創疫後新高 安安可可12．8見公眾
訪大熊貓擬派籌分流 無意設預約
訪大熊貓擬派籌分流 無意設預約
涉瞞債騙「遮仔會」貸款 警員控欺詐
涉瞞債騙「遮仔會」貸款 警員控欺詐
疑頭撞巴士扶手柱暈倒 七旬翁不治
疑頭撞巴士扶手柱暈倒 七旬翁不治
《蘋果》曾報向美卿提制裁 黎認屬實 官質疑訂編採政策 再問曾否下指令
《蘋果》曾報向美卿提制裁 黎認屬實 官質疑訂編採政策 再問曾否下指令
晤陳梓華手機沒收 黎：李柱銘憂竊聽
晤陳梓華手機沒收 黎：李柱銘憂竊聽
違規劏房業主二房東 諮詢倡可囚3年 業界質疑僭建只民事 議員贊成應嚴過租管
違規劏房業主二房東 諮詢倡可囚3年 業界質疑僭建只民事 議員贊成應嚴過租管
顧問公司統計：劏房共11.04萬
顧問公司統計：劏房共11.04萬
思覺失調青年自殘入院墮斃 父質疑伊院無開安眠藥
思覺失調青年自殘入院墮斃 父質疑伊院無開安眠藥
首10月批12萬宗人才 連受養者15萬人抵港
首10月批12萬宗人才 連受養者15萬人抵港
4官分審量刑不一 暴動罪成5人上訴促與時並進 上訴庭稱對「進步」反感
4官分審量刑不一 暴動罪成5人上訴促與時並進 上訴庭稱對「進步」反感
機場檢16公斤原材料 市值1700萬 掃太空油拘教師等7人
機場檢16公斤原材料 市值1700萬 掃太空油拘教師等7人
反恐案涉製炸彈單位 首被告認進出124次
反恐案涉製炸彈單位 首被告認進出124次
荃灣象鼻山路隔音屏燒通頂
荃灣象鼻山路隔音屏燒通頂
人工島橫移填海延誤 屯赤路「超支」39億
人工島橫移填海延誤 屯赤路「超支」39億
話你知：人工島試新填海法 施工3年被揭移位
話你知：人工島試新填海法 施工3年被揭移位
7000無人機註冊「核實中」 導師資歷欠核實
7000無人機註冊「核實中」 導師資歷欠核實
設賽馬會醫學中心 加強現職醫生培訓 醫專引AR AI培訓實踐能力
設賽馬會醫學中心 加強現職醫生培訓 醫專引AR AI培訓實踐能力
校巴私家車相撞 9學童輕傷
校巴私家車相撞 9學童輕傷
活在灣區：「經深飛」平價遊內地二線以下城市 可選旅遊平台私人定制行程
活在灣區：「經深飛」平價遊內地二線以下城市 可選旅遊平台私人定制行程
【Emily】體育園新測試 1月辦「明Teen畢業禮」 選址室內館 學員缺席或損獎勵金
【Emily】體育園新測試 1月辦「明Teen畢業禮」 選址室內館 學員缺席或損獎勵金
【Emily】恢復二讀起唔到5分鐘 立會批133億追加撥款
【Emily】恢復二讀起唔到5分鐘 立會批133億追加撥款
【Emily】石壁99囚犯獲學業證書 兩人獲都大BBA學位
【Emily】石壁99囚犯獲學業證書 兩人獲都大BBA學位
【Emily】「參與」禽流感演習 活雞「撩頭」採樣
【Emily】「參與」禽流感演習 活雞「撩頭」採樣
【Emily】嘆外語易學難精 葉太：昔學日文3年今菜單都唔明
【Emily】嘆外語易學難精 葉太：昔學日文3年今菜單都唔明
【Emily】升呢外公8.0 田二少好好好好激動
【Emily】升呢外公8.0 田二少好好好好激動