向多市片區取經助北都 陳國基：商界印象正面

本港工商界明天將簽署意向書支持北都發展，陳國基形容當日「是有一個宣傳活動」，將邀請本港、內地及外資機構參與，具體安排由財政司籌劃，有消息就會公布。

是次代表團成員包括新鴻基、恒隆、新世界等商界代表，銀行有匯豐、渣打的代表，貿發局及商會高層都有參與。陳國基認為訪問團能加深商戶間了解，尋求互利共贏合作機會，稱商界對多個城市未來的片區規劃有更深了解，「印象好正面」。

代表團在最後一日先後到訪惠州及深圳，陳國基在惠州出席「惠州．香港經貿合作交流活動」致辭表示，惠州擁有堅實的製造業基礎，香港有發達的服務業，兩地可用各自優勢達到互利共贏，並將繼續推動香港與大灣區城市產業協同發展。

陳國基稱，香港與惠州經貿合作緊密，截至去年底香港在當地的投資項目超過11,500宗，港商投資額超過356億美元。他又提及昨早與代表團考察中韓（惠州）產業園起步區，了解園區引進和培育高端裝備製造、新能源、新材料等產業發展。

惠州市政協主席溫勇瑜稱，香港是惠州最大的外資來源地，港企佔全市外資企業約78%，相信兩地在產業、科技、金融、文化等領域合作空間很大。