與北都規劃似 福田安托山片區居民有彈配套有讚學校

安托山片區位於福田西北部，即北環大道以南、僑香路以北之地，總用地面積約339公頃。根據深圳市規劃和自然資源局網站，該區最初的規劃圖於2001年通過及頒布，按此計算，該區發展至今逾20年，而規劃圖最後一次更新為2010年，擴大發展規模。交通方面，片區設有安托山站及深康站兩個地鐵站，沿路亦有公共交通車站；該區亦設綠化地帶，包括安托山自然藝術公園。

醫療設施包括3座相鄰醫療大樓，分別為「深圳市急救中心」、「深圳市血液中心」、「深圳市衛生健康發展研究和數據管理中心」，當中衛生健康發展研究和數據管理中心結合科研及醫療；3座中心旁的福田區婦兒醫院則在完工階段，地盤外的「工程概况牌」顯示計劃竣工時間為去年1月，昨日仍見不少工人進出。

規劃逾廿年 有稱屢見施工難抵噪音搬走

有家長稱安托山片區學校較佳而特意搬家，亦有居民嫌配套仍不足。家長楊小姐稱，該區有深圳較著名辦學團體營辦的小學，遂特意安排小朋友在此上學，並在區內租屋，但她說該區仍在發展，不時有工人施工，她終抵受不住噪音搬走。

與兩名孫兒同住的劉婆婆說，因安托山的學校較著名，為方便小朋友上學，她與孫兒約5年前搬家至安托山，認為不少區內居民都為較優質的學校而入住該區，「很多人都是衝着學校來」，但她稱其居住大廈附近較少可買菜的地方，步程較近只有連鎖店。

居民宗先生約10年前、高中時期舉家遷至安托山片區，他說該區愈來愈多醫療設施及新落成住宅樓宇，安托山以金融發展為主，不過他大學本科與創科有關，因此選擇到南山工作。

北都已物色3個10至20公頃片區做試點，位於洪水橋/厦村新發展區、粉嶺北新發展區及新田科技城。北都將預留逾80公頃發展大學城，於牛潭尾設第三所醫學院。

明報記者 蔡穎琳 深圳報道