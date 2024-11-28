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四電一腦低估需求開支飈 審計署質疑成效

【明報專訊】審計報告審查廢電器電子產品生產者責任計劃（俗稱「四電一腦」計劃）和屯門回收設施WEEE·PARK，發現環保署低估WEEE·PARK需處理的電冰箱和洗衣機數量，需額外多付1.6億元預WEEE·PARK承辦商處理。審計署又質疑回收計劃成效，指2022年仍有約25%電子產品被棄置於堆填區，反較2021年增加802公噸（5%），稱WEEE·PARK合約於2027年完結，屆時應檢討「效益和決定未來路向」。

倡檢討WEEE·PARK去向

環保署2015年獲批約5.5億元設計建造WEEE·PARK，預計每年能處理3萬公噸受管制廢電器電子產品。

儘管WEEE·PARK的整體處理量未超出設計容量，審計署發現處理組合「嚴重傾向」洗衣機和電冰箱，如2017年10月至今年3月，設施分別設計處理5340公噸洗衣機和3480公噸的電冰箱，但最終每年實際平均處理量達9600公噸和5486公噸。為處理剩餘電冰箱和洗衣機，環保署除了需支付承辦商額外1.65億元營運費，亦要花約2800萬元讓承辦商外判洗衣機處理。

審計署認為環保署未有就WEEE·PARK的使用需求做諮詢，無法準確估算廢電器的總量和組合。環保署在報告回覆稱，該署就處理和循環再造受管制廢電器電子產品方面一直蒐集全面市場數據，將做更全面的市場調查，盼更準確評估需求。

報告亦指出環保署委託涉事承辦商提供法定免費除舊服務，錯估只有600個電器銷售商會委聘該承辦商為預定收集者，但截至2018年尾有逾3200個委聘，導致環保署需繳付額外2.5億元物流費用，佔承辦商所得營運費用總額12.56億元的20%。審計署認為環保署應分析成本效益，決定是否另聘物流服務商提供廢電器收集和物流服務。

（審計報告）

相關字詞﹕廢物回收 洗衣機 審計報告 環保署 WEEE·PARK 四電一腦

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