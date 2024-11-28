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年獲2億公帑 研發院公幹超支欠審批 CEO可「自己批自己」 研發項目5年不達標

【明報專訊】審計署昨日發表新一份審計報告，點出多個機構行政管理及批款程序出問題。其中提到近年獲政府年均資助2億元的「納米及先進材料研發院」，有員工9次無尋求批准下以個人原因延長公幹逗留，時任行政總裁及員工10次公幹的酒店住宿費超額，最高涉逾8萬元；行政總裁膳宿津貼如需額外申領，可由行政總裁自己批准等。報告又指出，過去5個年度研發院已開展及完成項目的數量均未達標。

納米及先進材料研發院（NAMI）於2006年成立，為科大附屬機構，獲創新科技署指定為納米技術和先進材料的研發中心，現任董事局主席為鄭淑嫻，行政總裁為馮振宇。審計報告提到，研發院營運成本由創新及科技基金撥款資助，截至今年7月31日已批出逾15億元，基金將承擔其營運至2028年3月31日。

針對研發院企業管治，報告指出2019/20至2023/24年度的20次離港公幹旅程中，有同一員工9次無尋求批准下以個人理由延期逗留，其中3次交通費超額，當中兩次由研發院支付，員工及後才償還超額的交通費。審計署發現該員工分別獲批公幹旅程及其後放年假，但無就更改公幹旅程安排尋求批准。

前CEO 7次宿費超額 有員工九度擅自延長行程

報告另指，研發院近5年間的30次公幹旅程共涉100萬元膳宿津貼，其中10次旅程的酒店住宿費超額，有7次涉及時任行政總裁，超額最多一次涉款82,644元，同由研發院承擔。研發院在報告解釋，數名員工需入住與活動相關的指定酒店，又或大型國際活動舉行期間酒店住宿價格波動而超額。

報告續指，研發院無指引列明行政總裁申領膳宿津貼及酬酢開支由誰審批，兩者實際由其下屬首席營運總監或首席技術總監批准，行政總裁甚至可自行批准申領超額的膳宿津貼。

審計署亦分析研發院近5年的已開展及已完成項目，發現兩者均未達標，每年的已完成項目平均比目標少17個；已開展項目則5年中有4年未達標，年均比目標少8個。同期業界贊助亦逐年下跌，對獲批項目開支的佔比由2019/20年度的30.8%跌至2023/24年度的22.5%，每年平均較目標少3.1個百分點。營運開支則逐年上升，惟研發院對本港生產總值的貢獻下跌，跌幅為本港5所研發中心最多，5年間由約15.3億元跌至約10.9億元。

研發院在報告回覆稱，會加強基於個人理由更改公幹旅程安排的指引、涉及行政總裁申領膳宿津貼及申領酬酢開支等的指引，亦會積極尋找業界合作，加強商品化工作。

董事：大部分已改善 議員：成本效益不理想

研發院董事歐楚筠回覆本報查詢稱，董事會知悉審計報告內容，並同意建議，當中大部分已作出改善。她無回應報告提出的管治問題等是否曾在董事會討論。

科技創新界議員邱達根稱，相信政府資助的研發院應規管行政總裁的公幹開支，如有遺漏應作修改。他同意研發院目前成本效益不理想，同時稱在目前經濟狀况下難獲業界贊助亦能理解。

明報記者

（審計報告）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕出差 納米及先進材料研發院 審計署 審計報告

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