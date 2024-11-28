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港聞

港聞二

設賽馬會醫學中心 加強現職醫生培訓 醫專引AR AI培訓實踐能力

【明報專訊】負責評核及頒授本港醫學專科資格的香港醫學專科學院，於本月成立賽馬會醫學教育發展中心，加強對現職醫生培訓，目標實踐「能力為本醫學教育」，並在課程引入擴增實境（AR）、人工智能（AI）等範疇。香港醫學專科學院主席梁嘉傑說，現時單靠考試評核專科醫生已不足夠，新課程將裝備培訓導師在工作間評估，並在培訓過程加入AI等課題，與時並進。

醫專於2013年獲馬會捐助成立創新醫學模擬培訓中心，透過各類情境訓練、模擬手術等方式，至今為逾3萬名醫護人員提供模擬培訓。

醫專今年再獲馬會資助逾4960萬元，將原有中心改裝成醫學教育發展中心，並開發新培訓課程，引入AI、基因組醫學等新課題，亦會開發應用程式協助專科培訓和考核，以及在臨牀培訓應用擴展實境等新科技，預計未來5年培訓逾4800名醫生。

梁嘉傑稱，以往專科培訓主要以考試、筆試作評核，現已不足夠，期望實踐「能力為本醫學教育」，包括在工作間持續評估醫生能力；又稱近年醫學應用AI等新技術愈來愈普及，須在專科培訓加入相關課題和評核，例如最基本須學習在醫學程序使用AI的道德倫理、如何確保病人安全等。

醫專稱考試評核不夠全面

工作間評估不會取代傳統考試

梁嘉傑說新中心將制定教學框架，加強支援不同專科學院培訓，專科培訓導師亦可到中心上課。

被問到加入工作間評估的原因，梁嘉傑說現有考試評核並非無用，而是不夠全面，須確保醫生所學知識能用於臨牀環境，「市民希望醫生考試叻都好，來到我面前照顧都做到應該做的事」。

梁嘉傑稱工作間評估非要取代傳統考試，亦不是用作判別醫生「過或不過考試」，而是在過程中加強導師對受訓專科醫生的回饋，以提升教學質素。

中心將設師資培訓課程

賽馬會醫學教育發展中心榮譽總監鄭振邦說，中心將設師資培訓課程，裝備各專科學院的導師、考官、培訓主管等推動能力為本的醫學教育，而受訓專科醫生和導師在繁重臨牀工作下培訓難度很高，開發應用程式可將評核電子化，便利受訓醫生和導師。

相關字詞﹕賽馬會 梁嘉傑 醫專 香港醫學專科學院

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