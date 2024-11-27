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港聞

港聞二

承諾年派息10.8% 信託公司5人涉騙5億

【明報專訊】5名本地信託公司股東及高層涉嫌串謀詐騙，昨日被捕。警方指他們的公司涉嫌聲稱為客戶投資離岸基金，但今年4月起沒派息及不能提取本金，涉款逾5億元；涉事信託公司曾承諾基金每年會派息回報達10.8%，但實際上事主注入的大部分資金並非用作投資，而是直接被挪用向該基金的舊有投資者支付本息。

攬客稱投資離岸基金 以新資金付舊息

警方表示，今年5月起接獲多人報案，指他們於2020至2024年期間透過一間本地信託公司投資離岸基金，但今年4月起未能取得該基金派息及取回本金，涉額約5.57億元。商業罪案調查科人員昨日展開「海柱」行動，以串謀詐騙罪拘捕5名介乎31至70歲的本地男子，他們均為涉案信託公司股東及高層管理人員，相信與上述投資騙案有關。5人獲准保釋候查。

警方指，涉案信託公司透過舉辦投資講座或保險經紀合作推銷等渠道，游說事主通過該公司投資離岸基金，但實際上收取的大部分資金並非用作投資，而是向舊有投資者支付本息，亦有部分資金被直接轉帳至關聯公司購買虛擬貨幣及其他用途。行動中警方檢獲涉案公司的營運及會計紀錄、銀行文件、客戶合約、電腦及電子儲存裝置等，並凍結多個銀行及證券戶口存款約1000萬元。

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