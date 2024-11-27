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HIV「晚發現」佔比10年增倍 防護中心籲有性行為者檢測

【明報專訊】本港近年愛滋病毒（HIV）感染新個案呈跌勢，惟衛生防護中心發現近年年滿50歲HIV確診者增加，且「晚發現個案」佔新症比例於過去10年增近一倍。中心稱數據反映年輕、高風險個案已及早檢測，相反年長市民忽略感染風險，令晚發現情况增加，建議全港所有曾發生性行為者應最少接受一次HIV檢測，但暫時無意增設新檢測服務或途徑。

衛生防護中心昨日公布今年第三季新增85宗HIV感染及22宗愛滋病確診，97%感染個案透過性接觸傳染。同季約43.3%感染個案屬晚發現，即體內一種免疫細胞跌至低水平，反映已感染HIV一段時間。

衛生防護中心公共衛生服務處顧問醫生（特別預防計劃）黃駿君表示，本港晚發現的HIV新確診者比例由2014年的28%增至2023年47%，而晚發現會增加3.5倍真菌感染和傳播風險，死亡率亦較早發現高逾10倍，免疫細胞恢復速度亦較慢。

指年長者易忽略風險 暫無意增新服務

黃稱本港近年HIV新確診數字下跌，雖然晚發現個案隨之下跌，但佔比卻明顯上升，反映近年能鼓勵年輕、高風險群組及早檢測，但年長者對HIV、測試的認知和意識不足，「覺得（HIV）離我不近」。

衛生防護中心轄下愛滋病及性病科學委員會本月中發表HIV檢測最新指引，針對4類人群提出建議，例如有高風險行為的男男性接觸者應每3個月檢測。指引亦建議在更多醫療服務場所增設HIV檢測，減低污名化對檢測意欲的影響。

指引建議所有曾發生性行為者最少接受一次檢測，委員會主席李卓廣期望社會將HIV檢測視為正常檢測，以助及早找出無愛滋病表徵的感染個案，減低晚發現情况，而委員會未來將參考外國經驗等定期檢視並更新指引。

衛生署設有愛滋熱線、網上平台及社會衛生科診所提供HIV檢測，被問會否推出新檢測途徑，黃駿君說預期新建議推出後不會有大批市民主動檢測，暫時無意推出新服務，會繼續加強推廣，呼籲市民與家庭醫生商討檢測選擇。她強調愛滋病是可控制的慢性疾病，期望公眾扭轉HIV測試「不關我們事」的概念，及早檢查。

相關字詞﹕衛生防護中心 衛生署 愛滋病病毒 愛滋病

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