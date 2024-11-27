院友外出買鎅刀襲院友 社署促私營院舍交報告

現場是「東海愛兒之家」。警方昨早11時許接獲院舍職員報案，指20歲杜姓男院友與56歲冼姓男院友因瑣事爭執，其間杜疑被對方以一把長約13厘米的鎅刀襲擊。杜頭、頸及面受傷，昏迷送往屯門醫院救治。

瑣事爭執 56歲精神康復者涉施襲被捕

警方經初步調查，以涉嫌傷人拘捕冼，他面部擦傷，送博愛醫院治理。案件由元朗警區刑事調查隊第四隊跟進。據悉，傷者患有自閉症，今年8月入住上址，因行為問題不宜自由出入；被捕人是精神病康復者，已入住該院舍十多年，可自由出入。

東海愛兒之家為低度、中度的精神病康復者及智障人士提供照顧。院舍負責人兼香港安老及復康服務聯會主席李伯英受訪時表示，兩人前日黃昏時段曾發生爭執，有人疑昨早外出購買利器，在院舍近廚房位置襲擊對方，因事發位置位於「死角位」，未有閉路電視拍攝到經過。

院舍：事發CCTV「死角位」 研收緊出入限制

李伯英稱兩人均沒暴力傾向，過往亦無結怨；職員不時會抽查院友的抽屜、袋，以了解他們是否藏有利器及火機，院舍過往沒發生同類事故。他稱院舍屬自由空間，無法每一分鐘監視院友一舉一動，但會考慮收緊院友出入限制、多加檢查其個人物品，以避免意外發生。