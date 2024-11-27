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出櫃爭平權抑鬱而終 母嘆亡子或「步伐太快」

【明報專訊】兩單爭取同志平權的司法覆核「吳翰林案」，以終極勝訴劃上句號。主角吳翰林近4年前受抑鬱困擾自殺，無法分享勝訴的喜悅。吳母在判決前受訪，稱兒子高調出櫃、入稟興訟乃至為平權發聲，可能「步伐太快」，結果讓人傷心。吳母最初抱祝福態度，願兒子婚姻生活安好，現時回想，她覺得無必要推動本港同性婚姻合法化。

自言傳統嘗試接納 赴英見證結婚

吳翰林是家中長子，生前擅長音樂、划艇和游泳，在英國修畢會計後返港加入四大會計師事務所（Big 4）之一。在母親王女士眼中，兒子陽光外向、事業有成，毋須家人擔憂。後來兒子坦白性向，帶男友見她，吳母開始擔心兒子走的路不平坦。

吳母自言擁護中國傳統價值，相信異性婚姻可傳宗接代。面對兒子勸說「惜你個仔就應該包容愛護」，她彷彿被說服到，嘗試接納兒子的同志身分，赴英國觀看兩口子結婚。

為旁人目光擔憂 「公司同事竊竊私語」

吳翰林和伴侶先在英國行禮，回港後補辦喜酒，邀請傳媒採訪婚禮。吳母自言，一方面祝願兒子生活幸福美滿，另一方面為周遭的目光擔憂，「我公司同事都竊竊私語，有人問（婚禮相中人）係唔係我個仔，問我身邊嘅同事，佢哋當然唔敢問我」。

吳翰林婚後就居屋及遺產繼承權提請司法覆核，爭取和伴侶同住一個家。吳母記得兒子告訴她，打官司是偉大使命，可以為同路人爭取權益，但兒子沒談及背負官司的代價，包括承擔訟費。為了減少法律援助的分擔費，兒子「委屈地」壓低收入，不做全職工作。供書教學的吳母不忍心兒子放棄前途，惟兒子拒絕當面討論工作話題，「佢開始逃避我，唔想直接同我溝通」。

子為官司減收入 被教區取消任命

吳母提到，兩母子均是天主教徒，自從兒子在鎂光燈下出櫃，遭教區取消聖召委員會任命，猶如逐出教會。經歷不同波折，兒子受負面情緒困擾，患上抑鬱症。吳母仍然記得，兒子那一晚為了感情問題致電傾訴，她着兒子別傷心，想不到兒子翌日自殺。她忍不住淚水：「我個仔咁走咗，我都好茫然。」

事到如今，吳母對平權訴訟仍有保留，認為太高調和進取，不應要求政府一次過更改婚姻定義，「依啲嘢潛移默化，使唔使步伐咁快呢？」她寄望所有案件盡快完結，「我尊重佢哋，但我唔想佢哋（爭取）立法、打官司」。

吳母原本授權兒子的伴侶辦理身後事，包括領取遺體等，後來雙方意見出現分歧，她遂撤銷授權。近年吳母患上抑鬱症，一想起兒子離世就徹夜難眠，依靠精神科藥物才能入睡。

明報記者

相關字詞﹕遺產繼承 居屋申請 終極上訴 吳翰林

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