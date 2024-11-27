總商會：北都可借鏡東莞濱海灣新區 完善交通規劃等

【明報專訊】特區政府與工商界代表昨日分別到佛山、廣州及東莞考察，其間曾到訪廣州開發區規劃展示館、東莞濱海灣新區展示廳及OPPO智能製造中心。政務司長陳國基表示，此行可了解三地近年在人工智能、城市規劃、低空經濟、引進大型科創企業落戶等方面的最新舉措，不少值得香港借鏡。香港總商會主席陳瑞娟向本報表示，本港發展北都時，可借鏡東莞濱海灣新區，包括要完善交通網絡規劃及連接大灣區內不同產業。
倡仿效設青年創業城
陳國基又相信在國家大力支持下，香港與佛山、廣州及東莞，以至大灣區其他城市，可加強商貿、物流、製造業、航運、高新科技等方面配合。陳瑞娟參觀東莞濱海灣新區展示廳後，認為新區值得北部都會區借鏡，例如需具備完善的交通網絡規劃、如何連接大灣區不同產業的發展，以推動區域經濟，並規劃好先進製造業、未來科技研究所的分佈。她又對新港澳碼頭國際城分佈圖中的「青創城」印象深刻，指「青創城」能鼓勵青年創業，推動創新創意產業發展，本港可考慮學習。
陳國基：可加強灣區商貿物流等配合
廣州開發區位於廣州市市區東部，擁有汽車、電子、能源、高端化學、食品、電氣機械等優勢產業。東莞濱海灣新區則由交椅灣、沙角半島和威遠島三大板塊組成，聚焦創新科技及先進製造，亦匯聚高端製造業總部，並設有展示廳介紹濱海灣新區發展，OPPO智能製造中心同位於該區。