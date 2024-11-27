總商會：北都可借鏡東莞濱海灣新區 完善交通規劃等

倡仿效設青年創業城

陳國基又相信在國家大力支持下，香港與佛山、廣州及東莞，以至大灣區其他城市，可加強商貿、物流、製造業、航運、高新科技等方面配合。陳瑞娟參觀東莞濱海灣新區展示廳後，認為新區值得北部都會區借鏡，例如需具備完善的交通網絡規劃、如何連接大灣區不同產業的發展，以推動區域經濟，並規劃好先進製造業、未來科技研究所的分佈。她又對新港澳碼頭國際城分佈圖中的「青創城」印象深刻，指「青創城」能鼓勵青年創業，推動創新創意產業發展，本港可考慮學習。

陳國基：可加強灣區商貿物流等配合

廣州開發區位於廣州市市區東部，擁有汽車、電子、能源、高端化學、食品、電氣機械等優勢產業。東莞濱海灣新區則由交椅灣、沙角半島和威遠島三大板塊組成，聚焦創新科技及先進製造，亦匯聚高端製造業總部，並設有展示廳介紹濱海灣新區發展，OPPO智能製造中心同位於該區。