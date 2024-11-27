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港聞

港聞二

訪佛山廣州東莞片區 陳國基三提港可借鑑

【明報專訊】由政府率領前往大灣區考察的工商界代表團昨繼續第二日行程，在佛山、廣州及東莞舉行交流會，政務司長陳國基在3個場合致辭均提及在三地各自考察不同的片區開發，形容為「成功經驗」、「開發成果」，可供本港參考借鑑。另部分工商界代表參與首日行程後昨無現身，由其他代表「接力」。

部分商界高管未現身 其他代表「接力」

特首李家超周一率工商高層團到廣州出席粵港深化經貿投資合作交流會，其後改由陳國基率團訪問大灣區城市，全程3日，李與部分官員昨先離開，而不少首日隨團北上的工商界如恒基地產主席李家傑、新世界發展執行董事鄭志雯、信和置業副主席黃永光等，昨日記者所見未有現身，續隨團的包括新鴻基地產執行董事郭基煇、香港總商會主席陳瑞娟及麗新集團主席林建岳等。據悉部分工商界代表因事改由其他代表繼續行程；官員方面，創科局長孫東由副局長張曼莉接力。

政府以「片區開發」模式發展北部都會區，上周宣布考察團已表明會了解廣東片區開發和產業規劃的成功經驗。陳國基昨早在佛山的交流會提及前日到佛山嶺南天地考察，了解片區開發及保育活化的成功經驗，對香港文旅融合發展「有很大的參考價值」。他下午在廣州出席交流會及午宴提及到訪廣州開發規劃展示館，了解當地片區開發的成果，為香港產業發展「提供了很好的參考」；傍晚出席東莞交流會稱了解東莞片區開發成果，相信能為香港產業發展「提供很好的借鑑」。

不過，全國政協常委唐英年早前稱商界願支持片區開發，但「條數都要計得掂」。被問到是次李家超率團訪問大灣區，是否有助釋除商界疑慮，代表團成員之一、廠商會會長盧金榮稱到大灣區參觀片區可看見片區的真正發展、如何「落地」，相信令商界有一定信心，包括可評估未來情况；又稱港商期待參觀片區，例如中韓（惠州）產業園起步區，相信可讓香港借鏡。林建岳說，香港希望成為更綠化的智慧城市，會把經驗帶回香港交流；至於此行會否有助增加商界投資片區的信心，他稱返港後會再研究。

廠商會：給商界信心評估情况

另外，陳國基在佛山表示，當地製造業基礎雄厚，本港在經貿、物流和管理有豐富經驗，相信雙方合作能加強產業對接，進一步推動大灣區協同發展。他在東莞以創科發展為例，稱本港擁有多間世界頂尖大學和科研機構，東莞則在智能製造、科技應用方面取得顯著成就，認為兩地可在科研合作、技術轉移和人才交流等加強合作。

佛山市委書記唐屹峰在交流會表示，佛山發展離不開香港工商界支持，今年首10月在佛山新設立的港企有477間，按年增長23.6%，反映「香港好、佛山好」。廣州市長孫志洋說，香港工商界大力支持及參與內地發展，目前在穗的港資企業逾3.4萬間，累計投資逾920億元人民幣。東莞市政協主席鄭建民指出，港資一直是東莞第一大「外資」，目前有逾8000間，他稱東莞將全力營造市場化、法治化、國際化的營商環境，讓港商放心投資、安心發展。

明報記者 蔡穎琳 東莞報道

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