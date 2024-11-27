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機管局46億入股珠海機場35% 共同經營權延廿年 學者倡分工發展「雙機場」

【明報專訊】機管局斥資約43億元人民幣（約46億港元）購入珠海機場35%股權，昨與珠海交通控股集團簽署合約；同時機管局將繼續與珠海市政府合作經營及管理珠海機場，經營權獲延續多20年，至2046年。有學者及立法會議員認為值得入股投資，相信入股後機管局可參與珠海機場決策，與本港機場合作分工定位，共同開拓客源。

機管局2006年投資1.98億元人民幣，與珠海市國有資產監督管理委員會成立合資公司「珠港機場管理有限公司」，共同管理及營運珠海機場，當時協議經營權年期20年，至2026年。其後政府於2020年《施政報告》稱，為讓兩機場達更好協同效應，已向中央提出機管局按市場化原則投資入股珠海機場，建議獲中央支持。

到場見證簽署儀式的運輸及物流局長林世雄稱，入股標誌着兩地機場合作進入全新里程，本港將與珠海加強「經珠港飛」直通客運服務，並把服務推廣到更多內地城市。

機管局主席林天福表示，兩地機場優勢可互補，珠海機場可有更多客貨運流量，珠海乃至大灣區西部城市旅客則可善用本港機場國際航空網絡，互利共贏。

去年客運量省內排行第三

中大航空政策研究中心高級顧問羅祥國分析，大灣區機場近年發展快，相信珠海機場長遠賺錢，入股屬「值得的投資」。羅又認為，入股後機管局可參與珠海機場決策，局方可趁機會將珠海機場打造為本港機場的支線機場，國際上不少航空樞紐級別機場均有類似做法，與鄰近機場以「雙機場」形式發展。

姚柏良：可作港「第四跑道」

翻查資料，去年珠海機場處理逾1100萬人次旅客，於內地民航機場排名35，廣東省內排第三，僅次廣州白雲和深圳寶安機場。珠海機場正擴建目標明年啓用的T2航站樓，屆時每年可處理客量將提升至逾2700萬人次。

國泰：1月起航班返疫前水平

機管局董事、旅遊界立法會議員姚柏良建議，日後機管局可將珠海機場視為本港機場的「第四條跑道」，珠海機場專注國內線，本港則主力國際線，減少競爭。姚建議日後兩機場制定航班時間可互相協調，令內地客到港搭國際航班時更便利，有助增加本港機場吸引力，開拓更多客源。

另外，國泰航空集團行政總裁林紹波昨稱，在三跑道系統即將啟用之際，國泰重建工作順利完成，明年1月集團旗下航空公司航班數量將回復至疫情前100%。

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