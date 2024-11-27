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遺產案勝訴人：法庭肯定亡夫的苦 公屋案勝訴人：對同婚合法化仍悲觀

【明報專訊】經歷五六年訴訟之路，男同志一方昨日迎來最終勝利。在公屋案勝訴的Nick Infinger表示，案件獲得少許成果，算是給自己一個交代，「不用再牽掛為別人、為香港做宏大事情，可以專注和partner拍拖生活」。他說裁決意義重大，法庭認可同性伴侶可以相愛和同居，盼望社會更公平。在居屋案和遺產案勝訴的李亦豪則表示，感激法庭肯定亡夫對同志平權的付出，「希望我沒有辜負了你的心血」。

訴訟多年 終可「專注拍拖生活」

Nick Infinger說裁決意義重大，法庭認可同性伴侶可以同住，「一段關係除了互相相愛，要其他東西去滋養」，而基層住屋是非常重要的權利。他認為法庭判決較支持平權，但對爭取同性婚姻合法化感悲觀，又指近年同志運動倡議空間減少，若有同志遊行，可能會擔任幕後義工。他自言是上一代同運人士，相信新世代有不同方式拓展論述，盼同運百花齊放。

Nick的上一任代表律師、人權律師韋智達（Michael Vidler）2022年停業和離港，不再接手案件。Nick形容為多年來最大的衝擊，「我完全不知情，和大家一樣看新聞才知道他離開」，稱讚韋智達除了想打好案件，亦有心推動社會進步。

另一勝訴人李亦豪（Henry）昨在facebook表示，亡夫吳翰林提出司法覆核的原意是保護他，好讓兩人堂堂正正住自己的家，不用流離失所；他過往活在傷痛中，但沒有放棄丈夫追求平等的初衷。李又謂，沒有丈夫在旁，政府及房署在案件的論調「好像變得更加殘忍」，令他難受。昨日終迎勝訴，他感激法庭肯定丈夫的苦，「貓貓同我一直在等與你同聚的一天」。

代表Henry的帝理律師行表示裁決可謂苦樂參半，儘管法庭裁定同志一方勝訴，惟吳翰林去世，永遠無法享受判決帶來的平等權利。律師行表示，本案不是終院首次裁定基於性傾向的非法歧視屬違憲，也不是終院首次確立基本法的平等原則，政府及其他公共機構須履行憲法責任，保障所有人免受歧視。

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