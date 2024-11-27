【Emily】「啟德之鏡」遭圍封 街坊不滿煞風景 區議員：涉體育園人流疏散安全

「啟德之鏡」位於舊年年尾開放嘅啟德車站廣場二期，四周本來無放滿花盆或圍欄。Emily噚日向康文署查詢，未有回覆。

措施非定案 議員倡人流多才放欄

九龍中立法會議員楊永杰話據佢了解，花盆約喺上兩個星期先擺放，隨後收到唔少街坊反映關注，甚至有屋苑去信辦事處要求跟進。據佢了解，放花盆圍欄涉及啟德體育園人流測試嘅安全措施，政府有唔同方案，亦試驗過無花盆嘅方案，而「最後版本」仲未有定案。佢建議可以喺多人流嘅時候先放鐵欄，人流散咗就移走，相信政府會考慮街坊意見。

九龍城北區議員關浩洋亦話收到居民投訴，向相關部門了解過，話相關設置係為提升疏散安全。佢認為「啟德之鏡」確有作為打卡點嘅價值，希望體育園演練後再評估，喺人流疏散安全同保持「啟德之鏡」嘅地區特色之間取平衡，「啟德體育園唔會每日都5萬人湧去啟德站」。