【Emily】「啟德之鏡」遭圍封 街坊不滿煞風景 區議員：涉體育園人流疏散安全

【明報專訊】18區各獲政府額外撥款百萬元搞「打卡位」裝置，其中九龍城區就喺啟德車站廣場設打卡區域，Emily留意到呢個廣場原來仲有一個街坊認可嘅「打卡點」，就係公園入面嘅「水景設施」，因為無遮無掩可以影到水中倒影，街坊稱之為「啟德之鏡」。不過呢個「自然形成」嘅打卡位，最近喺側邊擺咗花盆同圍欄遮擋，令街坊好不滿。據區議員話，當局可能因為啟德體育園就快開，以人流安全為由圍住個水池。
「啟德之鏡」位於舊年年尾開放嘅啟德車站廣場二期，四周本來無放滿花盆或圍欄。Emily噚日向康文署查詢，未有回覆。
措施非定案 議員倡人流多才放欄
九龍中立法會議員楊永杰話據佢了解，花盆約喺上兩個星期先擺放，隨後收到唔少街坊反映關注，甚至有屋苑去信辦事處要求跟進。據佢了解，放花盆圍欄涉及啟德體育園人流測試嘅安全措施，政府有唔同方案，亦試驗過無花盆嘅方案，而「最後版本」仲未有定案。佢建議可以喺多人流嘅時候先放鐵欄，人流散咗就移走，相信政府會考慮街坊意見。
九龍城北區議員關浩洋亦話收到居民投訴，向相關部門了解過，話相關設置係為提升疏散安全。佢認為「啟德之鏡」確有作為打卡點嘅價值，希望體育園演練後再評估，喺人流疏散安全同保持「啟德之鏡」嘅地區特色之間取平衡，「啟德體育園唔會每日都5萬人湧去啟德站」。