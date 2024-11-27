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港聞

港聞二

研污水監測擴至流感 港大內地試檢登革熱

【明報專訊】污水監測在新冠疫情有助預警爆發，曾有感染者在確診前3天，居住大廈的污水樣本已驗出Delta變異病毒株。目前新冠污水監測是本港恆常檢測項目，副醫衛局長李夏茵說，污水監測對防控疫情是重要一環，值得研究如何擴至其他檢測疾病例如流感。污水監測研究團隊成員、港大土木工程系教授張彤說，經尿糞排出的病原體均可用污水監測，且檢測流程大致相同，團隊正於內地試監測登革熱。

政府於疫情透過醫療衛生研究基金（HMRF）資助並委託港大團隊展開新冠污水監測研究，2020年10月起先在本港各區26個地點採樣，並逐步改良技術和擴大採樣範圍。

HMRF資助新冠污水檢測

張彤稱團隊在前期研究已證實污水監測有效，在HMRF資助下擴大團隊成員和研究範圍，了解在全港社區層面應用污水監測成效。他稱其後獲HMRF第二項資助，將採樣移師至12間污水處理廠、涵蓋本港八成人口，以大規模監測新冠趨勢，並研究利用其他檢測技術降低污水監測成本。

張彤說內地已採用污水監測技術，截至去年1月全國已有100個城市會做新冠污水監測；另由於在HMRF資助下有新冠污水監測的基礎，團隊正於廣東和海南省試用污水監測登革熱病毒。

張彤說，經尿糞排出的病原體均可用污水監測，採樣過程和病毒化驗過程相同，唯獨要研究「前處理」程序，即將污水中的病毒濃縮、複製。

張彤又說，污水檢測與人體樣本檢測病毒不同，「污水裏面什麼東西都有」，會影響檢測結果。他稱流感污水監測可辨識甲型和乙型流感，甚至其變異分支。

相關字詞﹕登革熱 流感 香港大學 李夏茵 醫務衛生局 新冠病毒 污水監測

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