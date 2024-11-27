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港聞二

HMRF加強支援 推進新藥臨牀試驗

【明報專訊】本港近年加強推動藥械臨牀試驗，針對臨牀服務、護理流程甚至精神健康的研究亦可改善醫療質素、節省開支。副醫衛局長李夏茵接受本報訪問說，藥物臨牀試驗一般有藥廠支援，政府「不擔心的」，唯獨藥研在基礎研究轉化進入臨牀試驗的階段則未有配套，當局會加強透過醫療衛生研究基金（HMRF）等途徑協助。她稱與臨牀服務模式相關的研究難取得私營企業資助，當局將加強支援。

基金創立13年助2300項目

政府正加強藥械研發配套，例如籌組本地藥械監管中心、邁向新藥第一層審批等。李夏茵說本港推行臨牀研究多年，已在醫學界建立人事脈絡和合作關係，未來須探討如何利用這些資本，將科研成果落地轉化。她說藥研臨牀試驗最需要協助是在基礎研究階段，即在實驗室初發現一粒分子可能有治療效用時，可如何進入下一步臨牀試驗，「去到Phase 2、Phase 3（臨牀試驗）理論上有藥廠支持」。

李夏茵說針對臨牀服務的研究較難取得藥廠等私營企業資助，但該些研究有助改善服務流程甚至節省資源。她認為政府可透過加強HMRF資助，另可聯繫非政府機構提供資助，最終透過科研或醫護人脈推廣成果，成為臨牀服務惠及大眾。

HMRF於2011年設立，來自本地大學、醫院等研究人員可申請，政府至今投入逾40億元，當中逾35億元已資助2300多個項目；78%項目已在期刊發表結果，42%獲額外資金作後續研究，每個項目平均所得額外資金是HMRF資助的5倍，另已提出162項專利申請，成立15間衍生公司並簽訂11份合作協議。

港大教授梁加利獲資助

研精簡長者髖骨折手術

港大矯形及創傷外科學系教授梁加利兩度獲HMRF資助，在瑪麗醫院試驗精簡長者髖部骨折手術流程，並引入與老人科共同護理模式。研究證實可將患者入院後平均等待手術時間由6天縮短至兩天，急症醫院總住院日數由13天減至7天。

梁加利說共同護理須額外醫生，但研究發現不會增加開支，因減少病人住院日數、併發症和再入院風險，長遠節省醫療開支。他說研究有助說服醫管局在大部分聯網採用新模式；髖骨折手術佔骨科三成服務量，估計至今逾萬病人受惠。

本身是麻醉科醫生的李夏茵指長者入院後需調校藥物和穩定其他慢病病情，才可麻醉做手術，但住院期間身體惡化極快，在術前住多一天，等於術後住多很多天，故共同護理模式非常重要。

助中大學者推精神健康App

HMRF過去10多年五度資助中大心理學系教授麥穎思團隊，研究透過手機程式鼓勵年輕成人關注精神健康，包括提供定期自我評估、靜觀訓練。現時團隊獲賽馬會資助在本地6間大專院校提供服務，包括與院校輔導中心合作，程式會通知中心有高危情况的師生，中心會在24小時內接觸他們提供支援。

昨舉行的衛生醫護研討會吸引逾850名醫護及研究人員等參與，分享HMRF資助項目研究成果。李夏茵說研討會作為科研團隊分享科研成果的平台，有助吸引投資者等推進科研成果落地。

相關字詞﹕醫管局 臨牀研究 新藥註冊 藥物研究 李夏茵 醫務衛生局

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