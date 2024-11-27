反恐三層機制下 籌備跨部門演練 將邀青少年團體參與 紀律部隊7反恐組最快明年初開會

梁偉基稱，國安法生效後暴力事件減少，但本土恐怖主義威脅仍存，出現地下化和隱蔽化情况，有少數極端分子藉網絡或社交媒體散播極端思想；本港作為資訊流通社會，需提防有人受極端思想影響而作孤狼式襲擊。

警：須防極端思想孤狼襲擊

俄羅斯莫斯科音樂廳今年3月遭恐襲，梁偉基稱事件造成大量傷亡，由境外恐怖組織「伊斯蘭國呼羅珊省」策劃，觸發本港反思防範恐怖主義須「未雨綢繆、防患未然」。本港面對恐怖主義威脅級別維持中度，他指「一宗恐襲也嫌多」，預防更重要；近年環球恐怖主義形勢仍複雜多變，加上地緣政治局勢緊張，除宗教及右翼極端主義外，不同意識形態引發的孤狼式襲擊漸增。

新機制將由「行政長官反恐督導組」領導，至少每年開一次會，並由保安局長轄下「反恐統籌組」協調紀律部隊7個預防工作小組，至少每半年開一次會。梁稱，小組涵蓋情報、公眾教育、資訊科技安全、出入境人員及貨物管理等，亦涵蓋重要基礎設施、法律法規及演練等；專責組正檢視情况，如有需要不排除調整工作小組職能及數量。除「出入境查控工作小組」及「進出口貨物工作小組」分別由入境處及海關負責，其餘5小組由警方主持。

入境處負責過境查控

其餘5小組由警方主持

前年6月推出反恐舉報熱線，梁稱至今接獲9000多名舉報者、近3.5萬個訊信，約13%轉介其他部門跟進，反映熱線成效。