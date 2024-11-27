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港聞

港聞二

開fb群組起底租霸 地產經紀罪成

【明報專訊】女地產中介於facebook開設群組讓業主發布「租霸」個人資料，被起訴5項協助及教唆他人在未獲同意下披露個人資料罪。她受審後昨於東區裁判法院被判5罪成立。裁判官指出，被告容許他人在網上公開別人資料，屬於從犯角色，租客被舉報後無法抗辯，被標籤為「租霸」後更面臨租屋的不便。案件押後至12月10日判刑，為被告索取社會服務令報告。

被告黃秋燕（42歲，報稱地產中介）為「香港租霸黑名單」facebook群組的唯一管理員。控方案情稱，事主X及Y分別於2020年及2021年間與業主租務糾紛，事後發現照片、姓名及身分證等資料於涉案群組公開，遂向私隱專員公署投訴。案發時涉案群組有逾3萬名成員，成員可以在試算表內填寫租客的部分個人資料，並且可瀏覽他人發布的資料。

事主雖無交租 官：只處理起底議題

裁判官於裁決時指，X及Y均供稱因「被起底」而遭受情緒及精神壓力，Y需要看精神科醫生。雖然從Y與業主的對話截圖中可見，Y沒有準時交租，業主曾多番提醒，即使Y的行為自私，但本案只需處理「被起底」的議題。被告成立群組，公開「租霸」資料供業主參考，該群組更寫上要藉完善「黑名單」內容，以法律途徑以外的一種免費方式對付「租霸」，可見被告邀請及容許他人在網上公開別人資料，屬於從犯角色，裁定她罪名成立。

辯方求情時稱，被告經營一間地產中介公司。被告感到後悔，涉案群組已取消公開租客名單的功能。裁判官聽罷求情後，將案件押後至12月10日判刑。

【案件編號：ESCC603/24】

相關字詞﹕東區裁判法院 未獲資料當事人同意下披露其個人資料 地產代理 租務糾紛

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