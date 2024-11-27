警破年利率1100厘大耳窿 專騙外傭逼買手機扣本金

拘46人 手機店財務公司同董事

警方發現兩間擁有多間分店的連鎖電話店以及一持牌放債人公司向外傭非法放債，共拘捕33人。港島總區重案組總督察何恩傑表示，其中一間連鎖電話店舖與放債公司屬同一董事擁有，在社交平台宣傳小額貸款，借貸會被要求交出護照、僱傭合約及傭主資料以獲取貸款。有事主獲批貸款3300元，但被迫購買1300元的電話，扣除手續費及預繳後剩1022元，限4個月內還款2942元，年利率達102厘；如以到手現金計算，年利率達900厘。該店過去半年間向1500人放債，涉款900萬。

分期付款名目借6015元

到手現金1950元平價手機護膚品

另一家涉案電話公司則將貸款包裝成分期付款「禮盒」掩飾放債。有事主借貸時須分期付款購入標價6015元的禮盒，內有現金1950元、僅限於店內使用的750元「現金券」，以及聲稱價值1515元的手機與護膚品，其餘為手續費。經計算年利率接近400厘；如以到手現金計算，年利率達1100厘。涉5000名借款人及3000萬元非法貸款。

警方另搗破4個非法貸款網站及一個本地放債集團，拘捕13人。事主經朋友或社交平台接觸放債熱線，其後到可疑網站下載不明應用程式，上載僱傭合約等資料申請貸款，惟獲批後近半金額會被扣起作行政費。