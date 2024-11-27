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博愛藍地建全港最大安老院 1434宿位 料2027營運

【明報專訊】正在興建的「博愛醫院屯門藍地長者護理及護養安老院舍」，預計明年初上蓋施工，2026年竣工，同年中開始接受首批申請，預計2027年首季起投入服務。該院可提供1434個宿位，將成為本港最大護養安老院，並引入智能藥房等科技。

六成半資助宿位 2026年申請

引入智能藥房 人臉識別保安

博愛醫院甲辰年董事局主席周駿達昨向傳媒展示新院舍模型，該院舍有六成半宿位屬政府資助，三成半屬自資。院舍將引入創新科技如人臉識別保安系統，亦設置智能藥房，透過智能系統和藥物分發機分配院友每日所需藥物，提升藥物安全和減少藥物浪費。

院舍將提供中西醫、牙科服務等，並設中央治療區，提供20個牀位供非緊急輕症長者留醫，減少長者出入醫院；另設幼兒中心提供託兒服務。

盡力本地招聘 料需輸勞

人手方面，博愛醫院董事局副總幹事吳凱孚稱，新院舍需要850名職員，包括300多名護理員，擬於院舍開啟前3個月開始招聘，內部亦會調派有經驗同事到新院舍。本港多間院舍均欠人手，他說「都擔心請不到人」，尤其護理員和護士，會盡力本地招聘，但相信新院舍日後亦需輸入外勞護理員。

另外，博愛醫院正營運兩個過渡房屋，其中博愛江夏圍村入住率逾九成。今年8月起可遷入位於打鼓嶺坪輋路的博愛昇平村入住率僅25%，博愛醫院稱項目位置較偏遠，該地段人口亦較少，盼引入村巴有助提升入住率。

相關字詞﹕安老院 藍地 博愛醫院

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