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港聞二

反恐例第二案 控：被告將軍澳踩線 商炸彈加釘

【明報專訊】《反恐條例》第二宗案件，8人於2020年初新冠病毒傳入本港時涉製造或策劃3次爆炸，昨於高院進入第四天審訊。控方開案陳辭續稱，其中7人擬在悼念周梓樂的日子設壇立碑並引爆炸彈，行車紀錄儀片段顯示，次被告偕同他人於事前一晚到將軍澳「踩線」，他們疑討論在炸彈添加絲帽及釘。控方另指警方搜出共約1000公斤硝酸鉀，庭上由3名警員抬起一包至少30公斤的硝酸鉀，法官陳仲衡見狀問「安全㗎可？」

被告為何卓為、李嘉濱、吳子樂、張家俊、楊怡斯、張琸淇、何培欣及周皓文。首7名被告被控《反恐條例》下的串謀爆炸罪，李嘉濱另被控妨礙司法公正罪，周皓文被控企圖製造炸藥罪。

次被告稱40米內殺傷力如子彈

控方繼續開案陳辭指，首7名被告計劃當年3月8日晚上悼念周梓樂時，在尚德停車場外十字路口擺放炸彈，李嘉濱與非本案被告的男子鄒家揚於行動前夕駕車到場觀察。庭上播放行車紀錄儀片段，兩把男聲談及要看附近是否有路障。控方指，李曾說自己「仲諗緊加唔加絲帽，或者加螺絲先」，鄒回應「思路好吖，我仲想叫你釘電線嗰啲馬仔釘」，李說「40米內嘅人中到嘅話等於中子彈」，鄒稱「清場呢個動作真係要好小心」。

其間鄒家揚提起翌日行事裝束，並問李嘉濱有無預計「開完香檳之後可能啲狗癲」，鄒再問李是否打算把一袋物品放在貨車斗尾下，李確認指它重30公斤。鄒除關注李會否發文警告「死popo」，又笑稱「有乜嘢安心過坐自己手足架車」、「社運界真係騙徒居多」。控方強調，鄒於車上提到給電批予鄒，與Telegram信息一致，上述行動不單止對警方造成傷害，更會傷及聚集在停車場外的約200名市民。

3月7日晚，李嘉濱與鄒家揚同被警員截停拘捕，李在警誡下表示被人以性命要脅他放炸彈，李承認片段中的男聲是他，另為隱瞞家中爆炸物而虛報住址。其餘7名被告同晚被捕，當中5人有警誡供辭（見表）。吳子樂稱爆炸行動目的是逼醫護罷工，張家俊管有自製墓碑設計圖及《即興彈藥手冊》，周皓文住所儲存可製炸彈的氧化鋁粉等物。控方又指，警方搜出經改裝注入汽油的滅火器，並展示向陪審團硝酸鉀。審訊今續。

【案件編號：HCCC 186/22】

相關字詞﹕92籤爆炸品案 妨礙司法公正 企圖製造炸藥罪 串謀犯對訂明標旳爆炸罪 反恐條例

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