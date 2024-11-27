明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區熱搜：北上營商卅載 重開餐廳棄回流 指「計唔掂成本」 靠靚料引街坊客回頭

【明報專訊】未提出大灣區概念之前，早已有大量港人北上創業。現任廣州海味乾果商會理事、潮汕飲食文化發展研究院秘書長楊斌1990年代便到深圳打天下，最初從事海味批發生意，2009年轉戰餐飲，開了一間以花膠雞、豬肚雞為主打的餐廳，以「真材實料，物有所值」的經營方針吸引食客，雖然多年來曾有意回流香港開店，但始終因「計唔掂成本」而打消念頭。對於近年流行的網紅餐廳文化，楊斌笑言自己老派，「見識過不少排長龍的網紅店，但這條人龍可以維持多久？我還是覺得專心於真材實料，才能長做長有」。

明報記者 陳子凌

早年做海味生意 因熟行轉戰餐飲

在深圳生活逾30年，楊斌最早期做海味貿易，從海外進貨再批發給深圳的食肆，由於熟悉海味，加上自己也愛吃喝，在朋友慫恿下，2009年在羅湖筍崗的桃園路開設好友記花膠雞靚湯館，專賣花膠雞及豬肚雞。

「那個年代香港人在深圳創業，不像現在那麼五花八門，不少都是開店做餐飲或零售。」楊斌說。當年的羅湖是不少港人的聚腳點，區內多個城中村及屋苑也住了很多香港人，楊斌說那時候沒有小紅書、抖音，除了做街坊生意，就是靠客人口耳相傳，尤其是北上港人，「他們的選擇標準是，只要見到這間店坐滿人，門外有人排隊，那就是好食，就會肯進來光顧」。

由於對海味了解，楊斌的餐廳能夠擁有穩定又價廉物美的食材來源，提高出品的「性價比」，很快吸引到不少「饕餮」慕名而來。他說，當年也招呼過不少香港藝人，例如出名識飲識食的「歡喜哥」許紹雄亦是其熟客，而且在高峰期，楊斌在深圳水貝等地開了4間豬肚雞店，均是港人集中地，另外還授權給朋友在開平開分店。

不講究裝潢 重視水準性價比

「其實我兩年前就已經退休。」被問及是否因疫情影響，楊斌耍手擰頭，說因為早幾年不少城中村改造，加上有業主收回物業整體重建，而自己亦感年紀大，因此決定結束分店，只留筍崗店給下屬打理，「記得是2022年6月，那時候還在想可以好好享受退休生活」。可惜事與願違，他笑言退休後經常收到熟客信息，「總是問我係咪唔做」，後來知道他退休，又會隔三差五地試探，說好想念他的手藝，勸他重新出山。

今年初，有朋友在南山區南光路的店舖打算結業，問楊斌有沒有興趣「頂手」，被熟客長年累月「轟炸」的他看了舖位後也心動，「靠近口岸，附近又有地鐵站」，遂決定重操故業。新店今年6月開張，熟客知他久休復出，有的專門從香港過去光顧，只為與楊斌久別重逢和嘗那一口熟悉的味道。

稱20年前已有北上潮 嘆現多往商場

對比起這些年裝潢設計十分考究的新派食店，楊斌的新店仍然維持平民化的簡潔風格，以及堅持選用最佳食材，以豬肚雞及花膠雞的湯底為例，是由本地閹雞熬8小時而成；臘味煲仔飯採用的是東莞生曬半肥瘦土豬肉臘腸和泰國香米，「煲出來才能香而焦脆」；另一招牌菜秘製淥鵝，選用廣東四大名鵝之一的開平馬崗鵝，再配上自行調製的鹵水汁，而且因工序需時，要提前至少一天預訂才有。雖然用的是好材料，但價格堅持以實惠為主，以中份的皇家海味豬肚雞為例，配有遼參、五頭鮑，說是4人分量，實際6人都未必吃得完，定價才888元人民幣，用料及售價均比酒樓優勝。

指網紅店熱潮退即打回原形

楊斌稱，今次開店更多是因為想見朋友，「好多都是從熟客變成朋友」，以及享受用真材實料做餐飲的滿足感，「如果是想分一杯港人北上潮的羹，我就應該在商場開店」。他認為10至20年前其實已有港人北上潮，而且那時候大家懂得找好地方吃喝玩樂，「現在大家多數是去商場」。更重要的是，他寧願繼續做一間街坊店也不想做網紅店，「可能我較傳統老派，雖然網紅店可以短時間催谷生意，但熱潮一減退就打回原形，其實無論內地或香港食客，最重視始終是食物水準和性價比，我寧願將錢花在食物品質上，只有真材實料才會有回頭客」。

至於回流香港，楊斌說這十幾年來也不是沒想過，但始終「計唔掂數」，因舖租及人手成本始終不能跟深圳比，「當年行內有說法，餐廳做得好是印鈔機，做得不好是碎鈔機，但要在香港做得好確實不易，更何况現在那麼不景氣」。

上 / 下一篇新聞

爭遺產繼承配屋權 同志終極勝訴 官指海外同婚「超越純粹同居」 政府稱研判辭
爭遺產繼承配屋權 同志終極勝訴 官指海外同婚「超越純粹同居」 政府稱研判辭
終院指房委政策排他違憲 公屋居屋非異性獨有權利
終院指房委政策排他違憲 公屋居屋非異性獨有權利
遺產案勝訴人：法庭肯定亡夫的苦 公屋案勝訴人：對同婚合法化仍悲觀
遺產案勝訴人：法庭肯定亡夫的苦 公屋案勝訴人：對同婚合法化仍悲觀
出櫃爭平權抑鬱而終 母嘆亡子或「步伐太快」
出櫃爭平權抑鬱而終 母嘆亡子或「步伐太快」
機管局46億入股珠海機場35% 共同經營權延廿年 學者倡分工發展「雙機場」
機管局46億入股珠海機場35% 共同經營權延廿年 學者倡分工發展「雙機場」
訪佛山廣州東莞片區 陳國基三提港可借鑑
訪佛山廣州東莞片區 陳國基三提港可借鑑
總商會：北都可借鏡東莞濱海灣新區 完善交通規劃等
總商會：北都可借鏡東莞濱海灣新區 完善交通規劃等
院友外出買鎅刀襲院友 社署促私營院舍交報告
院友外出買鎅刀襲院友 社署促私營院舍交報告
疑似黑工被棄路邊亡 老闆工友3人被捕
疑似黑工被棄路邊亡 老闆工友3人被捕
HIV「晚發現」佔比10年增倍 防護中心籲有性行為者檢測
HIV「晚發現」佔比10年增倍 防護中心籲有性行為者檢測
承諾年派息10.8% 信託公司5人涉騙5億
承諾年派息10.8% 信託公司5人涉騙5億
前日起不適咳嗽 4歲童疑遭痰嗆不治
前日起不適咳嗽 4歲童疑遭痰嗆不治
7．21元朗英龍圍外暴動 法官問襲擊黑衣原因 白衣人罪成 官提求情解釋「保衛家園」
7．21元朗英龍圍外暴動 法官問襲擊黑衣原因 白衣人罪成 官提求情解釋「保衛家園」
反恐例第二案 控：被告將軍澳踩線 商炸彈加釘
反恐例第二案 控：被告將軍澳踩線 商炸彈加釘
博愛藍地建全港最大安老院 1434宿位 料2027營運
博愛藍地建全港最大安老院 1434宿位 料2027營運
警破年利率1100厘大耳窿 專騙外傭逼買手機扣本金
警破年利率1100厘大耳窿 專騙外傭逼買手機扣本金
開fb群組起底租霸 地產經紀罪成
開fb群組起底租霸 地產經紀罪成
反恐三層機制下 籌備跨部門演練 將邀青少年團體參與 紀律部隊7反恐組最快明年初開會
反恐三層機制下 籌備跨部門演練 將邀青少年團體參與 紀律部隊7反恐組最快明年初開會
HMRF加強支援 推進新藥臨牀試驗
HMRF加強支援 推進新藥臨牀試驗
研污水監測擴至流感 港大內地試檢登革熱
研污水監測擴至流感 港大內地試檢登革熱
兩款「尿袋」過熱籲停用
兩款「尿袋」過熱籲停用
【Emily】「啟德之鏡」遭圍封 街坊不滿煞風景 區議員：涉體育園人流疏散安全
【Emily】「啟德之鏡」遭圍封 街坊不滿煞風景 區議員：涉體育園人流疏散安全
【Emily】多名議員收到與裸女合成片 要求花錢消災 網罪科調查
【Emily】多名議員收到與裸女合成片 要求花錢消災 網罪科調查
【Emily】港大法律學院55周年 李義：學緊點詮釋國安法例
【Emily】港大法律學院55周年 李義：學緊點詮釋國安法例
【Emily】Carousell年報：玩具交易量次高 港佔近半 熱搜榜首PS5 Chiikawa第二
【Emily】Carousell年報：玩具交易量次高 港佔近半 熱搜榜首PS5 Chiikawa第二
【Emily】生產力局AI峰會 孫東同機械人握握手
【Emily】生產力局AI峰會 孫東同機械人握握手