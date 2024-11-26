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被指誹謗沒即按令删片 潘焯鴻藐視法庭囚21日

【明報專訊】「中科監察」主席潘焯鴻涉在社交媒體發表誹謗及失實言論，遭前助理入稟控告誹謗。法庭今年3月頒下臨時禁制令後，潘焯鴻沒即時移除相關言論。他承認民事藐視法庭，昨於高院被判囚21日，另須支付40萬元訟費，但准暫緩執行監禁命令，以候上訴。法官批評潘沒有認真對待法庭命令，容許誹謗影片在網上流傳，使前助理承受心理壓力。法官強調本案與言論自由無關，重點是向公眾發放信息，任何人都要遵守法庭命令。

另付40萬懲罰訟費 准延入獄候上訴

原告為潘麒智，被告為潘焯鴻。高院今年3月28日頒下臨時禁制令。被告方求情稱，潘焯鴻3月20日刪去facebook帖文的誹謗字眼，4月將YouTube的誹謗影片改為「私人影片」，5月刪除完整facebook帖文，潘焯鴻有嘗試配合法庭命令，冀判罰款。

暫委法官余啟肇表示，原告方今年4月19日向潘焯鴻發律師信，提醒他遵守禁令，指公眾可透過編輯紀錄閱讀facebook帖文，要求他刪去完整帖文。法官認同潘焯鴻的說法，只有少數讀者會從編輯紀錄瀏覽帖文，接納他違令程度較輕；惟法官表示，潘焯鴻聲稱律師信不夠仔細，直至後期才刪去誹謗材料，顯然無正視違反法庭命令的嚴重性。

曾缺席聆訊 稱法律團隊解釋不清

法官稱禁制令生效後，潘焯鴻一度容許YouTube影片在網上流傳，片段觀看次數達40萬以上，潘沒有認真看待禁令。法官認為，潘焯鴻作為影片發布者和製作者，理應知道內容，毋須指示助手檢查和下架；他在無合理辯解下藐視法庭命令，態度不夠盡責，緩刑不足以反映嚴重程度，判囚無可避免。

潘焯鴻曾缺席聆訊一天，並在限期後呈交誓章，供稱上一任法律團隊沒清楚解釋程序，誤以為自己毋須到庭。法官批評他悔意不真切。法官宣判後，被告方申請暫緩執行監禁命令，以等候上訴。法官考慮21日刑期較短，准潘焯鴻毋須即時入獄。

【案件編號：HCMP 799/24】

相關字詞﹕藐視法庭罪 誹謗案 高等法院 潘焯鴻

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