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港聞

港聞二

稱Twitter帳戶下屬管理 不知追蹤特朗普

【明報專訊】黎智英被指2020年起於社交平台Twitter（現稱X）上發布涉案帖文。黎智英昨在庭上稱，開設Twitter帳戶非為擴大個人影響力，而是想藉平台向群眾宣傳及更新有關香港的新聞；涉案Twitter帳戶交由與他交情猶如「徒弟」的李兆富營運。被問該帳戶為何追蹤時任美國總統特朗普，黎智英稱根本不懂如何在Twitter追蹤某人，故認為應是李的操作。

稱為傳港新聞 非擴個人影響力

黎智英供稱，他在友人及副手Mark Simon建議下開設Twitter帳戶，並於2020年5月27日發布首條帖文，帳戶交由李兆富營運，當時李為壹傳媒助理集團行政總裁。黎自李任職《蘋果》時已認識對方，二人交情最終演變成李幾乎成為他的徒弟。

辯方問黎是否知道其Twitter帳戶追蹤什麼人，知否包括時任美國總統特朗普。黎稱不知道，自言根本不懂如何在Twitter追蹤某人，故認為是李幫他追蹤特朗普。黎同意是自己出主意讓李發布首條帖文，以及往後帖文內容是由黎草擬後交由李處理。

稱帖文內容自擬 下屬加hashtag

辯方又問黎為何開設Twitter帳戶。黎引述Mark Simon的說法，稱在Twitter發帖有助向群眾宣傳在港發生的事情，並更能向群眾更新香港消息。黎強調開設Twitter帳戶並非為擴大個人影響力。

辯方展示黎智英與李兆富的對話截圖，李曾向黎轉發有關「SWHK」的帖文，該帖文有標籤（hashtag）黎的帳戶。黎稱沒留意「SWHK」的帖文，亦不知道什麼是hashtag，而李幫他處理帖文時會加上hashtag。

（黎智英案）

相關字詞﹕串謀發布煽動刊物罪 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 港區國安法 黎智英案

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