指張劍虹虛構證供 黎：少用「制裁」字眼 曾稱英文版「非要平衡觀點」 要顧「黃」方

稱「黃」指反政府反中批判中國

辯方大律師關文渭繼續主問黎智英，他問及《蘋果》創立英文版一事，稱黎曾在信息表示「我們不是要平衡觀點，而是要考慮保護香港人的觀點」。黎回應稱，所謂「香港人的觀點」是指「黃」的一方，即反政府、反中，以及對政府和中國持批判態度者。黎重申，創立《蘋果》英文版是為打破《南華早報》壟斷，當時正值新冠疫情，國際社會希望了解有關中國的負面新聞，以保護自身避免陷入疫情危險當中。

稱當時不知IPAC 找彭斯訂報未果

黎又稱，成立《蘋果》英文版有助獲得美國讀者的發聲支持，並需要獲得外國社會支持香港的反修例運動。李官問何為「外國社會」，黎回答是美國、英國及歐盟。李官追問IPAC是否所謂的外國社會？黎稱當時不知道IPAC的存在，事後才得悉。黎亦說，曾嘗試找時任美國副總統彭斯訂閱《蘋果》，企圖藉對方的威望讓更多人關注《蘋果》，但因美國保安政策問題而未能成事。黎另提到他藉Twitter向群眾宣傳香港的消息（見另稿）。

稱沒思考美對華手段 「美自行考慮」

辯方又問，《蘋果》前高層張劍虹及前主筆楊清奇早前分別供稱，於2020年5月，黎向張說期望美國對中國採取敵對行為，包括制裁，以及黎向楊說希望美國採用強硬對華手段。黎稱張虛構證供，否認該些對話內容，並稱自己甚少使用「制裁」等字眼。黎稱自己曾與楊有類似對話，但強調他沒思考美國會採什麼手段，因這應由美國自行考慮。

稱報道求真 倘違法不報道

《蘋果》英文版推出時附上宣傳標語「An Apple a day, keeps the fake news away」，黎稱這源於《蘋果》1995年創刊時「一日一蘋果，冇人呃到我」標語。辯方問這標語是否《蘋果》編採指引，黎笑稱純粹標語，但他們希望達至報道求真。辯方問黎會否為了報道真相而不惜公眾可能被煽動憎恨政府，黎稱會報道真相，若涉違法便不會報道。

辯方展示2018年10月黎與《蘋果》高層及中層職員開「飯盒會」的對話紀錄。黎同意首次「飯盒會」於同月18日進行，當時他提議將出席者由20人減至8人，以方便交流，而他從沒在「飯盒會」討論編採指示。由於代表《蘋果》3間公司的辯方大律師王國豪今日需到醫院覆診，審訊押後至明日繼續。

【案件編號：HCCC 51/22】

明報記者

（黎智英案）