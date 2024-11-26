控：擬設壇祭周梓樂 放20公斤炸彈 7人被指策劃分工 圖貼文宣誘警到場

8名被告為何卓為、李嘉濱、吳子樂、張家俊、楊怡斯、張琸淇、何培欣及周皓文，案發時23至36歲。控方大律師林芷瑩陳辭稱，首7名被告參與當年1月27日明愛醫院及2月2日羅湖港鐵站爆炸事件，警方從張家俊的公司及涉事大角嘴宏創方單位檢取的電路裝置，與羅湖爆炸現場找到的遙控電路裝置相同。

稱擬早一日運炸彈避警路障

控方表示，何卓為早於當年2月9日在Telegram群組表示「下次八號晚上將軍澳祭周同學」，即再次放炸彈，而吳子樂於3月4日傳送手畫計劃圖，列明「TKO」、「車手」和「放置」等字眼。控方解釋，被告安排車手駕私家車接人和運炸彈，擬於3月7日先取「蛋糕（炸彈）」，更衣後送抵尚德停車場外，以避過警方路障；於3月8日有人「變身易容」後拿炸彈放在祭祀位置，再由車手接載上山燒衫及毁滅證據。

指對外訛稱取消 向同伴稱照行動

控方引述多個信息稱，被告與其他人詳細討論製炸彈方法和成分，炸彈重約20公斤，他們計劃在唐明街近尚智樓十字路口設祭壇並放炸彈；7名被告分工合作，其中何卓為負責購買硫磺等炸彈材料和到場觀察，屆時由他放置炸彈（見表）。何卓為曾對外訛稱取消行動，同時向另一人重申「照行動」；他指示各人在行動前後上山露營，並與他們商討行動時播放歌曲，並張貼針對警方的文宣，引誘警員到場。事前兩日，警員監視到被告登上深水埗「嘉頓山」開會。

庭上播10引爆片 稱攝被告容貌

庭上播放至少10段測試引爆的影片，來自數名被告的手機及電腦，控方指有畫面拍到李嘉濱容貌。片段可見有人在廁所伸手點燃炸藥，爆炸後火勢猛烈，火屑散落地面，有濃煙攻出廁所，鏡頭隨即搖晃。根據閉路電視片段，宏創方單位門口冒出白煙。

控方指出，籌備行動期間，吳子樂草擬眾籌聲明，由「九十二籤」Tg頻道於3月1日發布，聲稱「經過明愛、羅湖炸彈事件之後，相信九十二籤呢個名已經畀好多人留意緊，我哋係一班已經將前途押上換取公義嘅流亡人士」，他們稱需要大家幫忙透過匿名的Bitcoin「籌錢畀我哋革命」，包括食飯和買軍火炸藥。此外，李嘉濱建議分開用作「倉」和「製作／加工」的地方，稱「罪證唔可以留喺屋企」，與眾人談論搬遷單位。審訊今續。

【案件編號：HCCC 186/22】