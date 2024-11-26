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三口一氧化碳中毒 戶主：深圳買爐自裝用9年

【明報專訊】一對夫婦上周六（23日）在大窩口邨富華樓寓所一氧化碳中毒昏迷，就讀中一的兒子發現報警，一家三口同送院治理，已全部出院。男戶主表示，涉事石油氣熱水爐購自深圳，自行安裝，用了9年。他說涉事爐具已被機電署人員拆走，會安裝一個新的電熱水爐以策安全。

機電署查是否有人違法

衛生署前日公布事件指出，56歲男戶主上周六在家洗澡後被發現不省人事，隨即被送往仁濟醫院，其後獲轉往東區醫院接受治療，其同住的44歲妻子及13歲兒子亦曾吸入一氧化碳，被送往仁濟醫院檢查。夫婦於事發翌日已出院。機電署人員到場調查，發現涉事無煙道式熱水爐不可在浴室使用，有關型號亦未獲機電署批准，沒有「GU」標誌，會調查是否涉及有人違法。

換電熱水爐保安全

男戶主昨向本報記者說，一家人均已出院，平安無事，感謝各界關心。他說當晚洗澡後於椅上不省人事，妻子以為他只是睡着，她其後亦告暈倒，最終由13歲兒子發現報警。他說，懷疑因爐具或喉管老化，又或自己沒關好氣喉出事，家中浴室亦沒有窗。他說涉事石油氣熱水爐已被機電署人員拆走，「今晚都要冲涼」，經諮詢專業人士意見，會安裝一個電熱水爐。他說以往用石油氣爐，一罐石油氣約200多元，夠一家人用約兩個月，未來轉用電熱水爐或會增加開支，但相信不會貴很多。

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