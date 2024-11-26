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文創藍圖推產業化 不撥額外資源 今出爐提4方向71措施 涵弘中華文化助推愛國教育

【明報專訊】文化體育及旅遊局今日公布《文藝創意產業發展藍圖》，據了解，藍圖只提出發展方向及支援措施，不涉額外增加撥款資源。當局會推動業界朝產業化發展，目標10年內把文創產業的增加價值，由2022年約1200億元增至2000億元；就業人數由22萬增至26萬。藍圖提出的四大方向之一，是要弘揚中華文化，助推動愛國主義教育，並要融入國家發展大局，以達至成為「中外文化藝術交流中心」的目標。

2022產值1200億 目標10年變2000億

藍圖會就四大發展方向提出共71項措施。方向之一是要弘揚中華傳統優秀文化，並發展香港特色文化內涵。藍圖提出完善博物館體系，豐富市民對中華文化的認識，並發展成旅遊熱點，吸引旅客帶動經濟；亦提出培養熟悉中華傳統文化人才，以配合愛國主義教育。政府消息人士稱，香港有其文化底蘊，受西方文化影響，故亦要維持香港特色。

檢討藝團資助 要求加商業考慮

消息人士稱，文藝界也要透過創新發展，找新元素，朝產業化發展。政府會支持業界，同時會檢討目前資助藝團政策，包括對「香港九大藝團」（即香港管弦樂團、香港舞蹈團等）的資助計劃。當局亦會要求業界考慮商業角度，雖然有些藝術創作屬小眾，但「也要有人看、也要考慮市場元素」。政府亦會鼓勵商界支持文創，但是否就此提供稅務寬減，則需再與業界商討。

藍圖會提出措施推動產業化，但文件不會提出額外撥款資助。消息人士稱，目前政府已有不同資助計劃，以電影發展基金為例，下設不同資助計劃，例如資助新導演拍首部劇情片等，認為應善用目前資源。

多元發展不揀優力谷 推動潛力界別

近年多部港產電影賣座，但消息人士稱，藍圖不會如韓國等地政府選定特定行業「揀優」力谷，香港適合多元模式發展，而對市場最敏銳的是商界及業界。不過，消息人士提到有些界別有發展潛力，政府政策會配合推動，舉例西九文化區可推動藝術品買賣。政府銳意推動「創意之都」，時裝設計、家品設計等也有潛力推動。

據統計處資料，2022年文化及創意產業增加價值總額約1221億元，較2021年減少2.2%。消息人士稱冀透過產業化、支持舉行大型及多元文藝活動及盛事能帶動經濟，目標是10年內把文創產業增加價值增至2000億元。

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