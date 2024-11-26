外傭覆核強迫勞役案 准終極上訴

申請人「CB」疑2018至2019年遭英籍僱主非禮，僱主原審裁定非禮罪成，上訴後罪脫；答辯方為警務處長及律政司長，保安局長被列為有利害關係方。

CB一方要求終院釐清，當局調查她是否強迫勞役受害者時失誤，是否與現時無特定法例針對強迫勞役有因果關係，以致政府須制定針對強迫勞役的特定罪行，符合《香港人權法案》第4條的責任。上訴庭首席法官潘兆初、法官區慶祥和林雲浩在判辭表示，此問題牽涉重大法律觀點，具合理可爭辯之處，批准CB上訴至終院。

CB提出其他問題，包括政府有否履行積極責任，為人口販賣及強迫勞役受害人提供有效保護，以及港府提供保護的範圍有多大。惟上訴庭表示，有關問題未曾在上訴庭討論，而且過分抽象和籠統，拒絕給予上訴許可。

原訟庭法官原先裁定，警方沒充分調查CB是否人口販賣及強迫勞役受害者，事件反映現行法例沒針對強制勞役，導致警方未能履責。上訴庭則裁定，無證據顯示警方在CB案的失誤是普遍現象，法庭須小心謹慎，不應僭越立法者的角色，裁定政府部分上訴得直。

【案件編號：CACV 208/22】