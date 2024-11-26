明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

半年11工傷奪命地盤佔5 議員倡違安全守則即檢控 促參考內地獎勵舉報 勞處研無人機助蒐證

【明報專訊】本港今年上半年有11宗致命工業意外，以建造業最多佔5宗。多名立法會議員關注近期數宗奪命工傷，有議員認為現時勞工處《工作安全守則》欠阻嚇，倘僱主或僱員違反守則，應即時當作違法而毋須援引額外法例檢控；有議員則建議完善舉報制度，可參考內地獎勵舉報人。另外，勞工處表示正研究利用無人機協助蒐證和執法，預計明年下半年推出。

勞工處數字顯示，今年上半年各行業共有3514宗工業意外，較去年同期的3935宗少約一成，但致命工業意外有11宗，較去年同期多兩宗。11宗致命工業意外，包括5宗建造業、2宗製造業，餘下4宗涉運輸、倉庫、郵政及速遞服務。

明年加強向少數族裔推職安

立法會人力事務委員會昨開會討論今年上半年職業安全狀况，多名議員問及工業意外受害者統計數據，如國籍、歲數等，以擬定針對措施。勞工處副處長馮浩賢未能交代數據，但透露明年將加大力度向少數族裔工友推廣職安健。

鼓勵舉報 陸頌雄：停工續支薪

新民黨議員黎棟國問到，倘若僱主和僱員沒遵守勞工處所發出的《工作安全守則》，是否不構成違法。馮浩賢表示守則有法定地位。勞工處助理處長溫治平補充，執法時會參考持責者有否遵守守則內容，將援引現有法例檢控。黎棟國批評守則本身沒有約束力和阻嚇性，應直接將違反守則等同違法。

工聯會陸頌雄則提到現時舉報制度缺乏誘因。他指儘管有僱員察覺工程不妥善的地方，他們大多不會選擇舉報，原因害怕舉報會暫停工程，導致手停口停。他建議研究機制，停工令發出後，僱主應繼續按照日薪支付僱員；又稱可參考內地安全生產法，設立獎勵機制，舉報一經證實可獲罰金的15%，倘舉報令個案移送司法機關追究刑責亦可獲不低於5萬元。他認為機制能有效鼓勵市民舉報，從根源推廣安全文化。

勞工處表示，今年截至9月，已在網上平台接獲過千宗舉報，巡查後已發出630份書面警告及118張「敦促改善通知書」，又稱承建商鼓勵工友提出不安全情况，防患於未然。

江玉歡指監督搭棚課時不足

選委界議員江玉歡關注職安健培訓課程，認為建造業議會現時提供的課程時數足夠，但牽涉監督工程和搭棚安全的課程則不足，只有幾日，建議加長。

另外，勞工處表示正研究使用無人機協助蒐證，溫治平指現時處方正選購無人機和培訓員工，現有20多名員工接受培訓。他形容無人機像一部「識飛嘅相機」，有高度優勢，能協助意外調查和巡查，將按部就班擴充培訓人數。

上 / 下一篇新聞

文創藍圖推產業化 不撥額外資源 今出爐提4方向71措施 涵弘中華文化助推愛國教育
文創藍圖推產業化 不撥額外資源 今出爐提4方向71措施 涵弘中華文化助推愛國教育
特首催促下「不怠慢」 消息：早有初稿 梳理業界憂慮修改耗時
特首催促下「不怠慢」 消息：早有初稿 梳理業界憂慮修改耗時
三口一氧化碳中毒 戶主：深圳買爐自裝用9年
三口一氧化碳中毒 戶主：深圳買爐自裝用9年
九旬平治司機自炒 消防鑿牆救出
九旬平治司機自炒 消防鑿牆救出
空域未共享 民航處：三跑容量藉技術達標 新導航技術飛機性能可增升降 議員促交數據釋疑
空域未共享 民航處：三跑容量藉技術達標 新導航技術飛機性能可增升降 議員促交數據釋疑
大灣區機場競爭激烈 學者：需中央主導協調
大灣區機場競爭激烈 學者：需中央主導協調
冷鋒殺到 周四五跌至15℃ 長者安居會籲留意溫差
冷鋒殺到 周四五跌至15℃ 長者安居會籲留意溫差
控：擬設壇祭周梓樂 放20公斤炸彈 7人被指策劃分工 圖貼文宣誘警到場
控：擬設壇祭周梓樂 放20公斤炸彈 7人被指策劃分工 圖貼文宣誘警到場
指張劍虹虛構證供 黎：少用「制裁」字眼 曾稱英文版「非要平衡觀點」 要顧「黃」方
指張劍虹虛構證供 黎：少用「制裁」字眼 曾稱英文版「非要平衡觀點」 要顧「黃」方
稱Twitter帳戶下屬管理 不知追蹤特朗普
稱Twitter帳戶下屬管理 不知追蹤特朗普
被指誹謗沒即按令删片 潘焯鴻藐視法庭囚21日
被指誹謗沒即按令删片 潘焯鴻藐視法庭囚21日
海關首引傳播權利掃食肆 拘兩人涉非法串流播英超
海關首引傳播權利掃食肆 拘兩人涉非法串流播英超
物理治療職業治療師名冊 最快明年上半年公布
物理治療職業治療師名冊 最快明年上半年公布
瞞利益衝突收回佣740萬 德昌集團前經理認欺詐
瞞利益衝突收回佣740萬 德昌集團前經理認欺詐
外傭覆核強迫勞役案 准終極上訴
外傭覆核強迫勞役案 准終極上訴
公屋扣分制增3行為 下月生效加強宣傳
公屋扣分制增3行為 下月生效加強宣傳
灣區熱搜：粵消委會調查往返交通服務便利等 跨境消費 內地客滿意度勝港人
灣區熱搜：粵消委會調查往返交通服務便利等 跨境消費 內地客滿意度勝港人
灣區手記：瑞士卷慘案 ／文：尚東美
灣區手記：瑞士卷慘案 ／文：尚東美
【Emily】2500熊貓雕塑下周六起「四處」走 眾裏6隻參考本地「六寶」造型
【Emily】2500熊貓雕塑下周六起「四處」走 眾裏6隻參考本地「六寶」造型
【Emily】酒吧協會主席成國安地區導師 話新會員須先參加國安講座
【Emily】酒吧協會主席成國安地區導師 話新會員須先參加國安講座
【Emily】港九D1大學校隊參與 體藝館12‧7測籃球賽
【Emily】港九D1大學校隊參與 體藝館12‧7測籃球賽
【Emily】鋼琴家過渡房小孩合奏 何永賢：感受各界關懷
【Emily】鋼琴家過渡房小孩合奏 何永賢：感受各界關懷
【Emily】議員參觀將軍澳醫院 了解手術室5G「智慧」
【Emily】議員參觀將軍澳醫院 了解手術室5G「智慧」
【Emily】江門演練島國救災 消防都有去
【Emily】江門演練島國救災 消防都有去