半年11工傷奪命地盤佔5 議員倡違安全守則即檢控 促參考內地獎勵舉報 勞處研無人機助蒐證

勞工處數字顯示，今年上半年各行業共有3514宗工業意外，較去年同期的3935宗少約一成，但致命工業意外有11宗，較去年同期多兩宗。11宗致命工業意外，包括5宗建造業、2宗製造業，餘下4宗涉運輸、倉庫、郵政及速遞服務。

明年加強向少數族裔推職安

立法會人力事務委員會昨開會討論今年上半年職業安全狀况，多名議員問及工業意外受害者統計數據，如國籍、歲數等，以擬定針對措施。勞工處副處長馮浩賢未能交代數據，但透露明年將加大力度向少數族裔工友推廣職安健。

鼓勵舉報 陸頌雄：停工續支薪

新民黨議員黎棟國問到，倘若僱主和僱員沒遵守勞工處所發出的《工作安全守則》，是否不構成違法。馮浩賢表示守則有法定地位。勞工處助理處長溫治平補充，執法時會參考持責者有否遵守守則內容，將援引現有法例檢控。黎棟國批評守則本身沒有約束力和阻嚇性，應直接將違反守則等同違法。

工聯會陸頌雄則提到現時舉報制度缺乏誘因。他指儘管有僱員察覺工程不妥善的地方，他們大多不會選擇舉報，原因害怕舉報會暫停工程，導致手停口停。他建議研究機制，停工令發出後，僱主應繼續按照日薪支付僱員；又稱可參考內地安全生產法，設立獎勵機制，舉報一經證實可獲罰金的15%，倘舉報令個案移送司法機關追究刑責亦可獲不低於5萬元。他認為機制能有效鼓勵市民舉報，從根源推廣安全文化。

勞工處表示，今年截至9月，已在網上平台接獲過千宗舉報，巡查後已發出630份書面警告及118張「敦促改善通知書」，又稱承建商鼓勵工友提出不安全情况，防患於未然。

江玉歡指監督搭棚課時不足

選委界議員江玉歡關注職安健培訓課程，認為建造業議會現時提供的課程時數足夠，但牽涉監督工程和搭棚安全的課程則不足，只有幾日，建議加長。

另外，勞工處表示正研究使用無人機協助蒐證，溫治平指現時處方正選購無人機和培訓員工，現有20多名員工接受培訓。他形容無人機像一部「識飛嘅相機」，有高度優勢，能協助意外調查和巡查，將按部就班擴充培訓人數。