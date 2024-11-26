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冷鋒殺到 周四五跌至15℃ 長者安居會籲留意溫差

【明報專訊】本港近日氣溫轉冷，香港天文台表示，一道冷鋒在昨日午夜前後橫過廣東沿岸，今早氣溫會降至18℃，初時有一兩陣驟雨。未來兩三日氣溫逐步下降，料本周四及五早上市區氣溫最低跌至15℃，新界再低2℃至3℃。長者安居協會提醒長者，留意日夜溫差，確保家中有足夠禦寒衣物及設備。

據天文台昨晚稱，一道冷鋒正向南移動，午夜前後橫過沿岸地區，隨後強烈東北季候風會在今日影響廣東。本港今早北風增強，氣溫會降至18℃，明日早上會降至16℃。

天文台署理助理台長鄭元中表示，季候風除帶來清涼天氣，亦帶來較乾燥氣團，本周中後期大致天晴及非常乾燥，日夜溫差較大，提醒市民留意天氣變化，注意保暖。

今冬氣溫料正常至偏高

天文台和長者安居協會昨舉行聯合記者會。鄭元中稱，在全球暖化影響下，本港冬季氣溫有明顯長期上升的趨勢，預計今年冬季平均氣溫為正常至偏高，但間中會有東北季候風襲港，影響華南沿岸，屆時會出現寒冷天氣，天文台將於12月初發布冬季預報。

長者安居協會行政總裁王虹虹表示，上個冬季透過「一線通平安鐘」流動裝置求助的個案，較過去全年平均求助個案高近一成；接獲因跌倒求助的每月平均個案達400宗，較過去全年平均個案高13%。她呼籲長者注意家居及外出安全，避免跌倒，外出時要帶備守護卡及手機等求救通訊設備。

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