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港聞

港聞二

大灣區機場競爭激烈 學者：需中央主導協調

【明報專訊】港府由提出建三跑至今，一直強調早於2004年已與國家及澳門民航局成立工作組，制定及落實措施改善珠三角空域安排，惟最終三跑啟用在即，空域問題未解決。國際航空運輸協會（IATA）發言人回覆本報查詢時形容，要有效使用本港及與深圳機場之間空域，達至兩機場交通流量均能有增長，民航處與國家民航局之間的緊密合作十分關鍵（critical）。有學者估計，未能實施空域共享原因是大灣區機場近年空域資源競爭激烈，但如何公平分配為巨大挑戰，相信需中央主導協調決定。對於為何未與內地共享空域、會否再探討實施，民航處未回應。

IATA稱關鍵兩地合作

林超英：更多為物理問題

現時珠三角空域資源緊張，本港機場有三跑，大灣區內機場亦不斷擴展，廣州白雲機場第四、第五跑道最快年底及明年啟用；深圳寶安機場第三跑道後年初啟用；珠海金灣機場正規劃第二跑道。被稱為「深圳第二機場」的惠州平潭機場亦規劃第二跑道，預計為寶安機場分擔國內航線，助其多飛國際線。另佛山高明亦正規劃「珠三角樞紐機場」。

區內5機場齊擴建

中大航空政策研究中心主任袁志樂表示，近年大灣區各機場為增加航點及航班，在空域資源上存競爭，珠三角共享空域有助增加更多航道可能，各方均有利，但如何公平分配成挑戰，估計亦是空域問題未見突破進展的主因，「有位時邊個機場用先？國際定國內航班先？」 袁認為各機場擴建跑道，航道重疊情况或增，長遠有必要理順共享空域，但相信需中央出手主導決定才能成事。

多次撰文表達憂慮空域問題未能解決的前天文台長林超英認為，珠三角空域內航道錯綜複雜，更多為物理問題，擔心並非釋出「善意」便可解決。

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