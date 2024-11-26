明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

空域未共享 民航處：三跑容量藉技術達標 新導航技術飛機性能可增升降 議員促交數據釋疑

【明報專訊】耗資1415億元建造的香港國際機場三跑道系統周四（28日）啟用，惟空域問題未解決，三跑容量能否達建造目標、每小時處理102架次飛機升降成疑。據機管局當年顧問研究報告，跑道容量達標需解除與內地之間「空牆」，令飛機起飛後可直接北飛及兩跑道同時降落等。港府曾稱會與內地共享空域，惟本報發現，民航處最新《航行資料匯編》（AIP）顯示兩地尚未共享空域，並稱能提升跑道容量的情景或難實現。民航處回覆本報查詢稱，按最新導航技術及飛機性能，三跑容量長遠可達標。有議員建議當局交代數據，闡述如何單靠技術提升容量，以釋公眾疑慮。

明報記者 孫澤芳

民航處未有回應空域問題，但指機管局2021年聘顧問公司為三跑設計飛行程序及優化航道，邀航空公司及專家參與，並應用最新衛星導航技術和現代飛機性能，包括「所需導航性能飛行程序（RNP）」，能提升運行效益及增空域容量，經優化後三跑能按需求及配套運作等，循序漸進達每小時處理102架次長遠目標。惟處方未具體提及何時可達標。

國際航空運輸協會（IATA）回覆稱，有效使用空域視乎「要求授權的所需導航性能飛行程序（RNP-AR）」 的執行。翻查資料，RNP及RNP-AR為飛機利用自身導航，減少依賴地面引領的新技術，有助降低飛機安全間距要求，增升降頻率，但現時非所有飛機均配備相關技術。

昔研3方案增量 前提改空域

翻查2011年公布、機管局委託「英國國家航空交通服務有限公司（NATS）」的研究， 三跑要達102架次容量，珠三角空域須重新設計，令本港機場可用更多北向及西向空域，以增3個飛行場景（見圖）：（1）北面起飛航道；（2）由西向東降落的長距離進場航道（long final，遠距離已對準跑道準備降落）；（3）獨立降落程序，即兩跑道可供平行同時降落。

報告明言若空域不變，三跑最高容量難（unlikely）增至102架次。時任運房局長張炳良稱，與國家及澳門民航局2007年已有方案，香港與內地2020年共享空域（見表）。

現時雙跑道系統每小時最高可供約68架次飛機升降，即全年約42萬架次，2018、2019年全年飛機升降量達到甚至超越此容量上限，但去年全年升降量約28萬架次，相當於疫前六成半，今年首8個月則有24萬架次。

兩跑北上「排同一條隊」

林超英料效率難大增

研究三跑多年的前天文台長林超英向本報分析，AIP顯示三跑啟用時兩地無共享空域，故仍無北向航道。三跑系統下新建北跑道降落、中跑道起飛，南跑道可飛可降；他根據AIP指出，無論從中跑道或南跑道起飛均不能立即轉北，需照舊「兜圈」，進入內地空域最近路線仍只能經羅湖上空空管移交點；即使有兩跑道起飛，仍因只「排同一條隊」入內地空域，效率難大增。

林認為北向航道實際上不可行，因飛機到達羅湖上空移交點時須達4800米高度，如不先兜圈，或不夠時間攀升；但若增設高度規定較低的新移交點及相關北向航道，或與深圳寶安機場航道重疊。

機師：兩跑同降落或進入內地

有資深機師稱，因跑道西面空域沒擴充，估計未必能在兩跑道同時向東降落，AIP亦顯示只繼續以短距離進場（short final）。該機師解釋，據國際民航組織（ICAO） 規定，如兩機同時降落，需在離跑道橫距10海里起平行對準跑道；但在北跑降落的飛機，因需與另一機保持橫距，逐漸轉彎到10海里位置對準跑道時，或需重新進入內地空域，且有可能與澳門機場航道重疊。長距離進場的重要在於飛機早確定降落，可避免其他機闖入降落路線範圍，減低復飛的需要。

專家倡效希斯路縮安全間距

有曾在政府工作、熟悉機場運作人士大致認同上述觀察，惟指本港大部分需求為往東南亞的南飛航班，北飛華北、北亞及歐洲較少，未必需北向航道。該人士重申新技術令飛機定位更精準，可研壓縮安全間距或改標準，舉例倫敦希斯路機場2015年以秒距取代航距，每小時降量增4班。

立法會議員張欣宇相信，雖然空域問題未解決，但以技術可增升降量，不過盼當局到立法會公開數據解說運算。張又指出，航道設計需有助開拓高價值航點，當局需考慮長遠發展。

上 / 下一篇新聞

文創藍圖推產業化 不撥額外資源 今出爐提4方向71措施 涵弘中華文化助推愛國教育
文創藍圖推產業化 不撥額外資源 今出爐提4方向71措施 涵弘中華文化助推愛國教育
特首催促下「不怠慢」 消息：早有初稿 梳理業界憂慮修改耗時
特首催促下「不怠慢」 消息：早有初稿 梳理業界憂慮修改耗時
三口一氧化碳中毒 戶主：深圳買爐自裝用9年
三口一氧化碳中毒 戶主：深圳買爐自裝用9年
九旬平治司機自炒 消防鑿牆救出
九旬平治司機自炒 消防鑿牆救出
大灣區機場競爭激烈 學者：需中央主導協調
大灣區機場競爭激烈 學者：需中央主導協調
冷鋒殺到 周四五跌至15℃ 長者安居會籲留意溫差
冷鋒殺到 周四五跌至15℃ 長者安居會籲留意溫差
控：擬設壇祭周梓樂 放20公斤炸彈 7人被指策劃分工 圖貼文宣誘警到場
控：擬設壇祭周梓樂 放20公斤炸彈 7人被指策劃分工 圖貼文宣誘警到場
指張劍虹虛構證供 黎：少用「制裁」字眼 曾稱英文版「非要平衡觀點」 要顧「黃」方
指張劍虹虛構證供 黎：少用「制裁」字眼 曾稱英文版「非要平衡觀點」 要顧「黃」方
稱Twitter帳戶下屬管理 不知追蹤特朗普
稱Twitter帳戶下屬管理 不知追蹤特朗普
被指誹謗沒即按令删片 潘焯鴻藐視法庭囚21日
被指誹謗沒即按令删片 潘焯鴻藐視法庭囚21日
海關首引傳播權利掃食肆 拘兩人涉非法串流播英超
海關首引傳播權利掃食肆 拘兩人涉非法串流播英超
物理治療職業治療師名冊 最快明年上半年公布
物理治療職業治療師名冊 最快明年上半年公布
瞞利益衝突收回佣740萬 德昌集團前經理認欺詐
瞞利益衝突收回佣740萬 德昌集團前經理認欺詐
半年11工傷奪命地盤佔5 議員倡違安全守則即檢控 促參考內地獎勵舉報 勞處研無人機助蒐證
半年11工傷奪命地盤佔5 議員倡違安全守則即檢控 促參考內地獎勵舉報 勞處研無人機助蒐證
外傭覆核強迫勞役案 准終極上訴
外傭覆核強迫勞役案 准終極上訴
公屋扣分制增3行為 下月生效加強宣傳
公屋扣分制增3行為 下月生效加強宣傳
灣區熱搜：粵消委會調查往返交通服務便利等 跨境消費 內地客滿意度勝港人
灣區熱搜：粵消委會調查往返交通服務便利等 跨境消費 內地客滿意度勝港人
灣區手記：瑞士卷慘案 ／文：尚東美
灣區手記：瑞士卷慘案 ／文：尚東美
【Emily】2500熊貓雕塑下周六起「四處」走 眾裏6隻參考本地「六寶」造型
【Emily】2500熊貓雕塑下周六起「四處」走 眾裏6隻參考本地「六寶」造型
【Emily】酒吧協會主席成國安地區導師 話新會員須先參加國安講座
【Emily】酒吧協會主席成國安地區導師 話新會員須先參加國安講座
【Emily】港九D1大學校隊參與 體藝館12‧7測籃球賽
【Emily】港九D1大學校隊參與 體藝館12‧7測籃球賽
【Emily】鋼琴家過渡房小孩合奏 何永賢：感受各界關懷
【Emily】鋼琴家過渡房小孩合奏 何永賢：感受各界關懷
【Emily】議員參觀將軍澳醫院 了解手術室5G「智慧」
【Emily】議員參觀將軍澳醫院 了解手術室5G「智慧」
【Emily】江門演練島國救災 消防都有去
【Emily】江門演練島國救災 消防都有去