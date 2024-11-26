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【Emily】2500熊貓雕塑下周六起「四處」走 眾裏6隻參考本地「六寶」造型

【明報專訊】喺暑假期間舉辦多啦A夢巡迴特展嘅主辦單位AllRightsReserved（ARR）又有新搞作，佢哋下月7日起將分別喺星光大道、昂坪360、海洋公園同中山公園舉辦「PANDA GO！香港遊」活動，展出2500隻大熊貓雕塑，市民可以喺眾多雕塑中，搵出6隻參考咗香港現有6隻大熊貓嘅雕塑。

2500隻大熊貓雕塑12月7至8日率先喺尖沙嘴星光大道展出，14至15日轉到昂坪360，21至22日就會去海洋公園，尾站25至26日喺中山公園展出。如果想搵到港產大熊貓龍鳳胎雕塑，可以留意「家姐」臉頰兩旁會有可愛嘅幼兒毛，「細佬」頭頂就有稚氣嘅幼兒毛。

網上售名人作 收益捐海園

主辦單位亦邀請咗11位名人創作獨一無二嘅特別版大熊貓作品，包括身兼音樂人、藝術家等多重身分嘅Pharrell Williams、著名演員兼導演黃渤等。大部分特別版雕塑會喺網上慈善售賣，開放畀公眾競投，全數收益會捐畀海洋公園以支持大熊貓保育工作。

海洋公園上周六為一對龍鳳胎搞百日慶活動，吸引大批熊貓迷入場，並推出靈感嚟自「家姐」一張擺出「超人」姿勢相片而設計嘅毛公仔。大家暫未能同龍鳳胎及新一對大熊貓見面，但園方嘅「大熊貓之旅」已經重開，市民可以同「初為人父」嘅樂樂見吓面先。

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