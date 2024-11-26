明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

瞞利益衝突收回佣740萬 德昌集團前經理認欺詐

【明報專訊】一名電機公司前經理隱瞞自己在一間供應商的利益衝突，使公司向供應商發出逾1300張電子零件採購訂單，6年半內牽涉貨款逾7000萬元，並從中收取共約740萬元，早前被廉署起訴。被告昨日在高等法院承認兩項欺詐罪，獲准保釋，案件押後至12月4日判刑。

60歲被告佘日榮為德昌集團前經理。案情透露，上市公司德昌電機控股有限公司及其子公司（合稱德昌集團）從事驅動系統製造和銷售業務。被告於2006年加入德昌集團為助理經理，2015年晉升為經理，負責為集團挑選合適的供應商及採購電子零件。

被告與供貨商董事育一女 無申報

涉1300張訂單逾7000萬元

廉署稱，早前接獲貪污投訴展開調查，發現被告於2010年9月核准益騰企業有限公司（益騰）加入德昌集團的認可貨物供應商名單。德昌集團其後於2010年9月至2017年3月期間向益騰批出逾1300張電子零件採購訂單，並支付貨款逾7000萬元。

廉署調查發現，被告向德昌集團隱瞞自己或家人在益騰的權益。被告在案發期間，與益騰唯一註冊董事兼股東育有一名女童，惟被告從未向德昌集團申報二人關係，以及他在益騰的權益。調查又指就上述德昌集團支付予益騰的7000多萬元貨款，被告從中收取約740萬元。

【案件編號：HCCC 35/24】

相關字詞﹕高等法院 欺詐 廉政公署 德昌電機

上 / 下一篇新聞

文創藍圖推產業化 不撥額外資源 今出爐提4方向71措施 涵弘中華文化助推愛國教育
文創藍圖推產業化 不撥額外資源 今出爐提4方向71措施 涵弘中華文化助推愛國教育
特首催促下「不怠慢」 消息：早有初稿 梳理業界憂慮修改耗時
特首催促下「不怠慢」 消息：早有初稿 梳理業界憂慮修改耗時
三口一氧化碳中毒 戶主：深圳買爐自裝用9年
三口一氧化碳中毒 戶主：深圳買爐自裝用9年
九旬平治司機自炒 消防鑿牆救出
九旬平治司機自炒 消防鑿牆救出
空域未共享 民航處：三跑容量藉技術達標 新導航技術飛機性能可增升降 議員促交數據釋疑
空域未共享 民航處：三跑容量藉技術達標 新導航技術飛機性能可增升降 議員促交數據釋疑
大灣區機場競爭激烈 學者：需中央主導協調
大灣區機場競爭激烈 學者：需中央主導協調
冷鋒殺到 周四五跌至15℃ 長者安居會籲留意溫差
冷鋒殺到 周四五跌至15℃ 長者安居會籲留意溫差
控：擬設壇祭周梓樂 放20公斤炸彈 7人被指策劃分工 圖貼文宣誘警到場
控：擬設壇祭周梓樂 放20公斤炸彈 7人被指策劃分工 圖貼文宣誘警到場
指張劍虹虛構證供 黎：少用「制裁」字眼 曾稱英文版「非要平衡觀點」 要顧「黃」方
指張劍虹虛構證供 黎：少用「制裁」字眼 曾稱英文版「非要平衡觀點」 要顧「黃」方
稱Twitter帳戶下屬管理 不知追蹤特朗普
稱Twitter帳戶下屬管理 不知追蹤特朗普
被指誹謗沒即按令删片 潘焯鴻藐視法庭囚21日
被指誹謗沒即按令删片 潘焯鴻藐視法庭囚21日
海關首引傳播權利掃食肆 拘兩人涉非法串流播英超
海關首引傳播權利掃食肆 拘兩人涉非法串流播英超
物理治療職業治療師名冊 最快明年上半年公布
物理治療職業治療師名冊 最快明年上半年公布
半年11工傷奪命地盤佔5 議員倡違安全守則即檢控 促參考內地獎勵舉報 勞處研無人機助蒐證
半年11工傷奪命地盤佔5 議員倡違安全守則即檢控 促參考內地獎勵舉報 勞處研無人機助蒐證
外傭覆核強迫勞役案 准終極上訴
外傭覆核強迫勞役案 准終極上訴
公屋扣分制增3行為 下月生效加強宣傳
公屋扣分制增3行為 下月生效加強宣傳
灣區熱搜：粵消委會調查往返交通服務便利等 跨境消費 內地客滿意度勝港人
灣區熱搜：粵消委會調查往返交通服務便利等 跨境消費 內地客滿意度勝港人
灣區手記：瑞士卷慘案 ／文：尚東美
灣區手記：瑞士卷慘案 ／文：尚東美
【Emily】2500熊貓雕塑下周六起「四處」走 眾裏6隻參考本地「六寶」造型
【Emily】2500熊貓雕塑下周六起「四處」走 眾裏6隻參考本地「六寶」造型
【Emily】酒吧協會主席成國安地區導師 話新會員須先參加國安講座
【Emily】酒吧協會主席成國安地區導師 話新會員須先參加國安講座
【Emily】港九D1大學校隊參與 體藝館12‧7測籃球賽
【Emily】港九D1大學校隊參與 體藝館12‧7測籃球賽
【Emily】鋼琴家過渡房小孩合奏 何永賢：感受各界關懷
【Emily】鋼琴家過渡房小孩合奏 何永賢：感受各界關懷
【Emily】議員參觀將軍澳醫院 了解手術室5G「智慧」
【Emily】議員參觀將軍澳醫院 了解手術室5G「智慧」
【Emily】江門演練島國救災 消防都有去
【Emily】江門演練島國救災 消防都有去