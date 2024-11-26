瞞利益衝突收回佣740萬 德昌集團前經理認欺詐

60歲被告佘日榮為德昌集團前經理。案情透露，上市公司德昌電機控股有限公司及其子公司（合稱德昌集團）從事驅動系統製造和銷售業務。被告於2006年加入德昌集團為助理經理，2015年晉升為經理，負責為集團挑選合適的供應商及採購電子零件。

被告與供貨商董事育一女 無申報

涉1300張訂單逾7000萬元

廉署稱，早前接獲貪污投訴展開調查，發現被告於2010年9月核准益騰企業有限公司（益騰）加入德昌集團的認可貨物供應商名單。德昌集團其後於2010年9月至2017年3月期間向益騰批出逾1300張電子零件採購訂單，並支付貨款逾7000萬元。

廉署調查發現，被告向德昌集團隱瞞自己或家人在益騰的權益。被告在案發期間，與益騰唯一註冊董事兼股東育有一名女童，惟被告從未向德昌集團申報二人關係，以及他在益騰的權益。調查又指就上述德昌集團支付予益騰的7000多萬元貨款，被告從中收取約740萬元。

【案件編號：HCCC 35/24】