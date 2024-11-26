明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

物理治療職業治療師名冊 最快明年上半年公布

【明報專訊】政府籌備免醫生轉介求診物理治療和職業治療多年，暫擬要求物理治療師加入《基層醫療名冊》（現稱《基層醫療指南》）才可直接診治病人，預計明年初提交修例草案。醫衛局回覆本報確認最快明年上半年推出物理治療師及職業治療師的分支指南，供公眾查閱和搜索。有病人組織關注修例需時，在落實免轉介前公開名冊或令市民誤會可直接求診。香港物理治療學會認為名冊有助公眾辨識認可服務，冀加快公布並落實免轉介。

政府加強發展基層醫療，擬日後只准《基層醫療名冊》下符合持續進修等資格的醫護專業參與政府資助項目，並將優先制定物理治療師和職業治療師分支名冊。醫衛局回覆稱，物理治療師及職業治療師的分支指南將配合地區康健網絡服務發展，而為支援家庭醫生在社區的慢病治理，指南將首先準備落實地區醫療聯通，並建立與家庭醫生和地區康健中心網絡。

彭鴻昌憂名冊公布先於條例通過引起混亂

該局稱在完善工作流程和運作暢順後，基層醫療署最快明年上半年推出物理治療師及職業治療師的分支指南，供公眾查閱和搜索。關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌說，政府明年初提交免轉介物理治療和職業治療的修例草案，估計最快明年中至年底才通過，關注若兩分支指南在修例通過前公開，會令市民誤以為可直接求診，致信息混亂。他說直接求診物理治療有助便利市民，並可增加就常見疾病求診的動力，望盡快落實。

坊間多可疑痛症中心 業界指名冊有助市民辨別

香港物理治療學會會長胡存孝表示，據其了解基層醫療署計劃本季起邀請業界加入名冊，並將透過學會呼籲參與，正待細節。他認為名冊有助市民辨別專業的物理治療師，尤其坊間有大量質素存疑的痛症治療中心，期望當局盡快落實修例，亦毋須待通過修例後始公開名冊。他建議當局加強宣傳教育，讓市民懂得透過名冊搜尋認可的醫護專業。

醫衛局表示，加入分支指南的醫療服務提供者須遵守持續專業發展的特定條件及登記參與醫健通，並將要求參與政府資助基層醫療健康計劃的服務提供者必須加入指南，西醫相關安排今年初已完成，明年初全面推動牙醫有關安排。

基層醫療指南網站顯示，牙醫明年1月2日起須加入醫健通才可登記加入指南及參與政府資助的基層醫療健康計劃。香港牙醫學會卸任會長王志偉說，業界安裝醫健通不普遍，該會8月在一個博覽會設推廣攤位協助安裝，反應理想。他相信業界需時適應，但認為新要求是好事，會全力配合。

相關字詞﹕醫務衛生局 免轉介 職業治療師 職業治療 物理治療師 物理治療 基層醫療指南 基層醫療名冊 基層醫療署 基層醫療

上 / 下一篇新聞

文創藍圖推產業化 不撥額外資源 今出爐提4方向71措施 涵弘中華文化助推愛國教育
文創藍圖推產業化 不撥額外資源 今出爐提4方向71措施 涵弘中華文化助推愛國教育
特首催促下「不怠慢」 消息：早有初稿 梳理業界憂慮修改耗時
特首催促下「不怠慢」 消息：早有初稿 梳理業界憂慮修改耗時
三口一氧化碳中毒 戶主：深圳買爐自裝用9年
三口一氧化碳中毒 戶主：深圳買爐自裝用9年
九旬平治司機自炒 消防鑿牆救出
九旬平治司機自炒 消防鑿牆救出
空域未共享 民航處：三跑容量藉技術達標 新導航技術飛機性能可增升降 議員促交數據釋疑
空域未共享 民航處：三跑容量藉技術達標 新導航技術飛機性能可增升降 議員促交數據釋疑
大灣區機場競爭激烈 學者：需中央主導協調
大灣區機場競爭激烈 學者：需中央主導協調
冷鋒殺到 周四五跌至15℃ 長者安居會籲留意溫差
冷鋒殺到 周四五跌至15℃ 長者安居會籲留意溫差
控：擬設壇祭周梓樂 放20公斤炸彈 7人被指策劃分工 圖貼文宣誘警到場
控：擬設壇祭周梓樂 放20公斤炸彈 7人被指策劃分工 圖貼文宣誘警到場
指張劍虹虛構證供 黎：少用「制裁」字眼 曾稱英文版「非要平衡觀點」 要顧「黃」方
指張劍虹虛構證供 黎：少用「制裁」字眼 曾稱英文版「非要平衡觀點」 要顧「黃」方
稱Twitter帳戶下屬管理 不知追蹤特朗普
稱Twitter帳戶下屬管理 不知追蹤特朗普
被指誹謗沒即按令删片 潘焯鴻藐視法庭囚21日
被指誹謗沒即按令删片 潘焯鴻藐視法庭囚21日
海關首引傳播權利掃食肆 拘兩人涉非法串流播英超
海關首引傳播權利掃食肆 拘兩人涉非法串流播英超
瞞利益衝突收回佣740萬 德昌集團前經理認欺詐
瞞利益衝突收回佣740萬 德昌集團前經理認欺詐
半年11工傷奪命地盤佔5 議員倡違安全守則即檢控 促參考內地獎勵舉報 勞處研無人機助蒐證
半年11工傷奪命地盤佔5 議員倡違安全守則即檢控 促參考內地獎勵舉報 勞處研無人機助蒐證
外傭覆核強迫勞役案 准終極上訴
外傭覆核強迫勞役案 准終極上訴
公屋扣分制增3行為 下月生效加強宣傳
公屋扣分制增3行為 下月生效加強宣傳
灣區熱搜：粵消委會調查往返交通服務便利等 跨境消費 內地客滿意度勝港人
灣區熱搜：粵消委會調查往返交通服務便利等 跨境消費 內地客滿意度勝港人
灣區手記：瑞士卷慘案 ／文：尚東美
灣區手記：瑞士卷慘案 ／文：尚東美
【Emily】2500熊貓雕塑下周六起「四處」走 眾裏6隻參考本地「六寶」造型
【Emily】2500熊貓雕塑下周六起「四處」走 眾裏6隻參考本地「六寶」造型
【Emily】酒吧協會主席成國安地區導師 話新會員須先參加國安講座
【Emily】酒吧協會主席成國安地區導師 話新會員須先參加國安講座
【Emily】港九D1大學校隊參與 體藝館12‧7測籃球賽
【Emily】港九D1大學校隊參與 體藝館12‧7測籃球賽
【Emily】鋼琴家過渡房小孩合奏 何永賢：感受各界關懷
【Emily】鋼琴家過渡房小孩合奏 何永賢：感受各界關懷
【Emily】議員參觀將軍澳醫院 了解手術室5G「智慧」
【Emily】議員參觀將軍澳醫院 了解手術室5G「智慧」
【Emily】江門演練島國救災 消防都有去
【Emily】江門演練島國救災 消防都有去