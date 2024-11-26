物理治療職業治療師名冊 最快明年上半年公布

政府加強發展基層醫療，擬日後只准《基層醫療名冊》下符合持續進修等資格的醫護專業參與政府資助項目，並將優先制定物理治療師和職業治療師分支名冊。醫衛局回覆稱，物理治療師及職業治療師的分支指南將配合地區康健網絡服務發展，而為支援家庭醫生在社區的慢病治理，指南將首先準備落實地區醫療聯通，並建立與家庭醫生和地區康健中心網絡。

彭鴻昌憂名冊公布先於條例通過引起混亂

該局稱在完善工作流程和運作暢順後，基層醫療署最快明年上半年推出物理治療師及職業治療師的分支指南，供公眾查閱和搜索。關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌說，政府明年初提交免轉介物理治療和職業治療的修例草案，估計最快明年中至年底才通過，關注若兩分支指南在修例通過前公開，會令市民誤以為可直接求診，致信息混亂。他說直接求診物理治療有助便利市民，並可增加就常見疾病求診的動力，望盡快落實。

坊間多可疑痛症中心 業界指名冊有助市民辨別

香港物理治療學會會長胡存孝表示，據其了解基層醫療署計劃本季起邀請業界加入名冊，並將透過學會呼籲參與，正待細節。他認為名冊有助市民辨別專業的物理治療師，尤其坊間有大量質素存疑的痛症治療中心，期望當局盡快落實修例，亦毋須待通過修例後始公開名冊。他建議當局加強宣傳教育，讓市民懂得透過名冊搜尋認可的醫護專業。

醫衛局表示，加入分支指南的醫療服務提供者須遵守持續專業發展的特定條件及登記參與醫健通，並將要求參與政府資助基層醫療健康計劃的服務提供者必須加入指南，西醫相關安排今年初已完成，明年初全面推動牙醫有關安排。

基層醫療指南網站顯示，牙醫明年1月2日起須加入醫健通才可登記加入指南及參與政府資助的基層醫療健康計劃。香港牙醫學會卸任會長王志偉說，業界安裝醫健通不普遍，該會8月在一個博覽會設推廣攤位協助安裝，反應理想。他相信業界需時適應，但認為新要求是好事，會全力配合。