明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

海關首引傳播權利掃食肆 拘兩人涉非法串流播英超

【明報專訊】東涌一間食肆涉利用非法串流裝置向公眾播放足球直播賽事，海關前晚展開執法，首次引用《版權條例》下「傳播權利」打擊食肆未獲授權向公眾傳播足球直播賽事，共拘捕兩名男子，檢獲一批非法串流裝置、影音器材及網絡裝置，估計市值約1.8萬元。

根據海關提供的相片，當時食肆正播放英格蘭超級足球聯賽修咸頓對利物浦賽事。Now TV回覆查詢時表示，歡迎並支持執法機構採取行動，將繼續與各相關部門緊密合作，打擊未經授權擅自直播的非法行為。

海關接版權主舉報 搜東涌餐廳

海關版權及商標調查科高級調查主任周麗雯表示，早前接獲版權擁有人舉報，指有食肆向公眾傳播足球賽事而未獲版權擁有人授權。關員在足球賽事直播期間，突擊搜查東涌一間餐廳，檢獲一批非法串流裝置、影音器材及網絡裝置，市值約1.8萬元。海關行動中拘捕兩名分別27歲和57歲的餐廳負責人及員工。海關表示，涉案餐廳位於商場地舖，內有80至100個座位，有售賣酒精飲品，營業至深夜時分。海關突擊搜查時，餐廳內多於一部電視向顧客播放海外足球賽事。

涉盜錄上傳串流賽事 9月拘兩父子

海關稱，是次行動根據去年5月生效的《版權修訂條例》中的「傳播權利」而進行，案件仍在調查，不排除更多人被捕。今年9月，海關引傳播權利拘捕一對父子，涉案人登記收費電視頻道後，除接駁電視收看足球賽事，亦利用電子設備將頻道分流至電腦伺服器，再透過伺服器內的串流軟件，將賽事經串流技術傳播其他人。

海關提醒商戶，切勿參與未獲授權向公眾傳播版權作品的活動。市民亦應尊重知識產權，避免透過任何非法串流形式收看侵權作品或收費電視頻道。涉及非法串流的應用程式或串流連結可能附有電腦病毒或惡意程式，為用家帶來潛在風險。

相關字詞﹕傳播權利 海關

上 / 下一篇新聞

文創藍圖推產業化 不撥額外資源 今出爐提4方向71措施 涵弘中華文化助推愛國教育
文創藍圖推產業化 不撥額外資源 今出爐提4方向71措施 涵弘中華文化助推愛國教育
特首催促下「不怠慢」 消息：早有初稿 梳理業界憂慮修改耗時
特首催促下「不怠慢」 消息：早有初稿 梳理業界憂慮修改耗時
三口一氧化碳中毒 戶主：深圳買爐自裝用9年
三口一氧化碳中毒 戶主：深圳買爐自裝用9年
九旬平治司機自炒 消防鑿牆救出
九旬平治司機自炒 消防鑿牆救出
空域未共享 民航處：三跑容量藉技術達標 新導航技術飛機性能可增升降 議員促交數據釋疑
空域未共享 民航處：三跑容量藉技術達標 新導航技術飛機性能可增升降 議員促交數據釋疑
大灣區機場競爭激烈 學者：需中央主導協調
大灣區機場競爭激烈 學者：需中央主導協調
冷鋒殺到 周四五跌至15℃ 長者安居會籲留意溫差
冷鋒殺到 周四五跌至15℃ 長者安居會籲留意溫差
控：擬設壇祭周梓樂 放20公斤炸彈 7人被指策劃分工 圖貼文宣誘警到場
控：擬設壇祭周梓樂 放20公斤炸彈 7人被指策劃分工 圖貼文宣誘警到場
指張劍虹虛構證供 黎：少用「制裁」字眼 曾稱英文版「非要平衡觀點」 要顧「黃」方
指張劍虹虛構證供 黎：少用「制裁」字眼 曾稱英文版「非要平衡觀點」 要顧「黃」方
稱Twitter帳戶下屬管理 不知追蹤特朗普
稱Twitter帳戶下屬管理 不知追蹤特朗普
被指誹謗沒即按令删片 潘焯鴻藐視法庭囚21日
被指誹謗沒即按令删片 潘焯鴻藐視法庭囚21日
物理治療職業治療師名冊 最快明年上半年公布
物理治療職業治療師名冊 最快明年上半年公布
瞞利益衝突收回佣740萬 德昌集團前經理認欺詐
瞞利益衝突收回佣740萬 德昌集團前經理認欺詐
半年11工傷奪命地盤佔5 議員倡違安全守則即檢控 促參考內地獎勵舉報 勞處研無人機助蒐證
半年11工傷奪命地盤佔5 議員倡違安全守則即檢控 促參考內地獎勵舉報 勞處研無人機助蒐證
外傭覆核強迫勞役案 准終極上訴
外傭覆核強迫勞役案 准終極上訴
公屋扣分制增3行為 下月生效加強宣傳
公屋扣分制增3行為 下月生效加強宣傳
灣區熱搜：粵消委會調查往返交通服務便利等 跨境消費 內地客滿意度勝港人
灣區熱搜：粵消委會調查往返交通服務便利等 跨境消費 內地客滿意度勝港人
灣區手記：瑞士卷慘案 ／文：尚東美
灣區手記：瑞士卷慘案 ／文：尚東美
【Emily】2500熊貓雕塑下周六起「四處」走 眾裏6隻參考本地「六寶」造型
【Emily】2500熊貓雕塑下周六起「四處」走 眾裏6隻參考本地「六寶」造型
【Emily】酒吧協會主席成國安地區導師 話新會員須先參加國安講座
【Emily】酒吧協會主席成國安地區導師 話新會員須先參加國安講座
【Emily】港九D1大學校隊參與 體藝館12‧7測籃球賽
【Emily】港九D1大學校隊參與 體藝館12‧7測籃球賽
【Emily】鋼琴家過渡房小孩合奏 何永賢：感受各界關懷
【Emily】鋼琴家過渡房小孩合奏 何永賢：感受各界關懷
【Emily】議員參觀將軍澳醫院 了解手術室5G「智慧」
【Emily】議員參觀將軍澳醫院 了解手術室5G「智慧」
【Emily】江門演練島國救災 消防都有去
【Emily】江門演練島國救災 消防都有去