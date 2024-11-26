海關首引傳播權利掃食肆 拘兩人涉非法串流播英超

根據海關提供的相片，當時食肆正播放英格蘭超級足球聯賽修咸頓對利物浦賽事。Now TV回覆查詢時表示，歡迎並支持執法機構採取行動，將繼續與各相關部門緊密合作，打擊未經授權擅自直播的非法行為。

海關接版權主舉報 搜東涌餐廳

海關版權及商標調查科高級調查主任周麗雯表示，早前接獲版權擁有人舉報，指有食肆向公眾傳播足球賽事而未獲版權擁有人授權。關員在足球賽事直播期間，突擊搜查東涌一間餐廳，檢獲一批非法串流裝置、影音器材及網絡裝置，市值約1.8萬元。海關行動中拘捕兩名分別27歲和57歲的餐廳負責人及員工。海關表示，涉案餐廳位於商場地舖，內有80至100個座位，有售賣酒精飲品，營業至深夜時分。海關突擊搜查時，餐廳內多於一部電視向顧客播放海外足球賽事。

涉盜錄上傳串流賽事 9月拘兩父子

海關稱，是次行動根據去年5月生效的《版權修訂條例》中的「傳播權利」而進行，案件仍在調查，不排除更多人被捕。今年9月，海關引傳播權利拘捕一對父子，涉案人登記收費電視頻道後，除接駁電視收看足球賽事，亦利用電子設備將頻道分流至電腦伺服器，再透過伺服器內的串流軟件，將賽事經串流技術傳播其他人。

海關提醒商戶，切勿參與未獲授權向公眾傳播版權作品的活動。市民亦應尊重知識產權，避免透過任何非法串流形式收看侵權作品或收費電視頻道。涉及非法串流的應用程式或串流連結可能附有電腦病毒或惡意程式，為用家帶來潛在風險。