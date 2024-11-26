灣區手記：瑞士卷慘案 ／文：尚東美

有網民質疑短片內容虛構，驚動到當地網信辦要核實調查，不過這非本文討論之列。據該博主後來解釋，因為拍攝前一單生意告吹了，夫婦兩人情緒都不太好，才發發牢騷，沒想到會發酵得那麼厲害。該短片也被她刪除。然而，全國丈夫被妻子追問「8個瑞士卷該怎分」的慘案，並沒因短片刪除而減少。

之所以是慘案，因為低價值的瑞士卷只是表面，別說兩個了，哪怕是20個、200個，相信大多數丈夫都絕對有能力買回來堵住妻子的嘴，要命的其實是瑞士卷背後，丈夫和妻子對於家庭資產分配、家中地位高低的立場未必一致。

但為什麼最終會釀成慘案？難道丈夫蠢得不知問題的背後動機？筆者倒覺得，慘案之所以慘，是這問題就像「老婆和阿媽同時跌落水，你先救邊個？」一樣，本質是個兩難題，而提問者或多或少心中已預設了標準答案。因此，「兩個都給你吃」會被指「隨口回答」；「買更多給你吃」是「虛偽畫餅」，當然也不排除會有勇士回答：「就是不給你吃，你奈我何？」

所以啊，瑞士卷真正「靈魂拷問」的，其實不是要回答的丈夫，反而是提問的妻子，你覺得丈夫會不會給你吃、給多少個瑞士卷你吃？沒信心回答的話，這才叫慘。

文：尚東美