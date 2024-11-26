灣區熱搜：粵消委會調查往返交通服務便利等 跨境消費 內地客滿意度勝港人

明報記者 林迎

內地客評港澳4.34分 港澳客評內地4.13

廣東省消委會的調查於今年6月至10月進行，訪問了近一年內曾到香港或澳門消費的大灣區內地消費者，以及曾到大灣區內地9市消費的港澳消費者，方式包括問卷、隨機訪問、案例徵集、資訊蒐集等，最終收回2603份有效調查問卷，徵集到77件跨境消費案例、採集2399條資訊。總體而言，粵港澳三地消費者對大灣區消費便利度評價較高，其中內地消費者對在港澳消費的便利度評分為4.34（滿分5分），港澳消費者對在內地大灣區的評分為4.13。

在通行便利度方面，近90%內地消費者和超過70%的港澳消費者認為查驗通關、通關配套服務比較便利，且對查驗通道數量及安排表示滿意。同時，消費者對內地往返港澳交通及港澳市區內交通的便利度評價較高，逾80%認為內地往返港澳交通便利，逾90%認為在港澳市區交通便利。

消費便利度方面，旅遊部門、社交平台和電視節目等是顧客獲取消費資訊的主要渠道；逾80%消費者認為商品和服務提供比較便利，主要體現為標價、質量、選擇種類豐富和商家態度、商業區數量等方面；75.1%的港澳消費者表示跨境售後服務便利，60%左右內地消費者表示在港澳購買的商品能在內地享受售後服務。

至於服務，調查指出，移動支付已是三地消費者在跨境消費中的主要支付手段；有87.3%的內地消費者和75.6%的港澳消費者認為跨境通訊服務便利。85.1%的內地消費者和73.9%的港澳消費者則表示消費場所配套服務較為便利，包括儲物櫃、客戶諮詢、導購指引、休憩場地等。

對於發生消費糾紛，有20%港澳消費者和40%內地消費者曾在跨境消費中遇糾紛，但均表示能得到較滿意解決，消費糾紛解決率超過80%。此外，調查發現三地消費者都懂得使用跨境維權渠道，例如撥打內地12345熱線、向港澳消委會投訴以及在廣東消委會大灣區投訴轉辦平台投訴是主要選擇。

消費者反映障礙 涵假日交通支付欠多元

在調查中亦有消費者反映，目前大灣區跨境消費仍然存在障礙，例如節假日高峰時段交通擠塞嚴重、消費支付不夠多元友好、跨境金融業務跟不上發展需要、貿易服務規則銜接存在不足、投訴維權效率有待提高等。也有消費者期望，未來能進一步縮短節假日等高峰期通關時間，增加交通班次，在口岸增加特殊人群關愛通道數量及設立等候休息室等；有內地消費者則希望內地簡化更換證件的手續和加強辦理指引。此外，有提議跨境購買的商品不需在購買地尋求售後服務、縮短維權時間、內地電訊營運商改善港澳漫遊套餐流量限制、希望港澳地區增加移動支付，以及在內地簡化開通移動支付的手續等。

針對消費者的意見，廣東省消委會建議，一是提高口岸交通承載能力，逐步拓展「一地兩檢」適用口岸範圍，推廣內地關口人隨車走通關模式；二是構建多元包容的支付環境，包括大灣區內地城市應重點改善使用現金和境外信用卡支付，港澳地區則應繼續大力推廣移動支付；三是粵港澳三地探索建立大灣區售後服務統一標準及服務保障，建議內地售後服務平台實現通過港澳回鄉證或港澳手機號碼作登記註冊服務；四是深化聯動三地消費維權，加強跨境消費知識宣傳，提升消費者防範和解決糾紛能力。