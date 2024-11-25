灣區熱搜：建造業納「人才清單」免先本地招聘 簽注更快

院校獲邀參與 「讓同學思來港升學」

現時香港有多項引進外地人才或勞工的計劃，除了「高才」或「優才」外，按照港府2023年5月修訂的「人才清單」，包括有建築、土木結構工程、屋宇裝備工程、工料測量、土地測量、園境、城市規劃、營造師及建築信息模擬經理的11個專業，持相關學士學位及有3年以上工作經驗者，僱主聘用時可免去本地招聘環節，即毋須向入境處證明該職位「不能輕易覓得本地人擔任」，有利於更快批出工作簽注。

此外，內地學生亦可先來港升讀相關學位，再循「非本地畢業生留港就業安排」求職。是次廣州舉辦的招聘活動，便有港大、理大、城大及科大的代表出席，向內地學生介紹香港建築及工程領域的升學機會。首次參加同類活動的理大專業進修學院高級講師鄧麗儀向本報稱，知道有企業過往會在內地招聘，但今次活動邀請院校同行，讓參加的同學不僅考慮來港就業，亦可作升學打算。

鄧麗儀表示，有些學生在內地完成大學本科後希望來港發展，但因教育內容未必一樣，不知如何銜接香港的專業制度，「我們的課程很靈活，有全日制、兼讀制，已有公司聘請者也可兼讀繼續進修，讓有興趣在香港建築專業發展的人士多一個平台選擇」。

她強調，專業進修學院是理工大學下屬自資院校，不會佔用本地學生資助學位，「這也是我們靈活的地方」。鄧麗儀還說，若之後還有同類活動也會繼續參加，「我們都很希望為香港吸引專才，提供更多專業培訓機會給他們，以解決兩地專業銜接問題，這樣對兩地人才融合亦有幫助」。