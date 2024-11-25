灣區熱搜：指內房不景搵工難 工程界：港空缺正好吸納

內地人才憂影響簽注 少考慮跳槽

尤耀晃引述建造業議會2023年2月公布的《建造業人力預測報告》稱，香港即將迎來基建潮，未來幾年工程界人手短缺不斷攀升，不僅本科生，專科生也會需要，「例如地盤大幫（監工）都缺，而且收入不差，每月可有八萬十萬」，而內地房地產市場早前遭遇低潮，香港的空缺正好可容納相關人才，且不擔心會對本地人才構成競爭。他遇過不少內地工程人才，工作態度好，「香港工程師如果隔籬公司多給三五千便考慮跳槽，內地工程師擔心轉職影響簽注，一般不考慮跳槽，更專注於工作」。他續說，若內地房地產市場回暖，這些人才憑藉在港的國際化工作經驗或是考取專業資格，返內地後還更吃香。

香港建造商會第一副會長王紹恒亦在宣講會表示，支持港府到內地及海外攬才，尤其對僱主而言「有得揀先至係老闆」，「當然是想有更多（人才）選擇，最緊要找到對的人」。他強調，緊缺的不僅是人數，還有專業內容，例如內地有更多建築科技人才，懂得將AI技術融入建築。以他所知，已有不少公司聘用內地專業人員，甚至代為安排租屋。王也提到港人「機會太多」易轉工，而內地人不會輕易跳槽，「如果把握機會，可以在短時間內擔當要職」。